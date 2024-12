Scopri le esposizioni da non perdere nella città meneghina durante le festività.

Milano: un Natale all’insegna dell’arte

Durante le festività natalizie, Milano si trasforma in un vero e proprio palcoscenico culturale. I musei e le gallerie d’arte della città offrono un’ampia gamma di esposizioni, rendendo il periodo natalizio un’opportunità unica per immergersi nella bellezza dell’arte. Con aperture straordinarie e eventi speciali, i milanesi e i turisti possono approfittare di un ricco programma culturale che si snoda tra le vie della città.

Mostre da non perdere

Tra le esposizioni più attese c’è senza dubbio ‘Tim Burton’s Labirynth’, ospitata presso la Fabbrica del Vapore. Questa mostra, dedicata al celebre regista e artista, offre un viaggio immersivo nel suo universo creativo, con opere iconiche e installazioni sorprendenti. Inoltre, il 1° gennaio, i visitatori potranno esplorare anche la mostra ‘Futurismo e graffitismo’, un interessante confronto tra due correnti artistiche che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea.

Non meno affascinante è la mostra di Palazzo Marino, che presenta la Pala d’altare ‘La Madonna di san Simone’ di Federico Barocci, accompagnata da un suggestivo presepe napoletano. Questa esposizione rimarrà aperta anche il giorno di Natale, con orari speciali che permetteranno a tutti di ammirare queste opere straordinarie.

Orari e aperture straordinarie

Il comune di Milano ha confermato che i musei civici rimarranno aperti durante le festività, con chiusura solo nei giorni di Natale e Capodanno. Tuttavia, il 25 dicembre e l’1 gennaio, le mostre di Palazzo Reale, PAC e Mudec saranno accessibili al pubblico, offrendo un’ottima occasione per trascorrere una giornata all’insegna della cultura.

Inoltre, Casa della Memoria avrà un’apertura straordinaria fino alle ore 21 il giorno di Capodanno, permettendo ai visitatori di riflettere sulla storia e sulla memoria collettiva in un’atmosfera festiva. Anche il Castello Sforzesco non subirà variazioni di orario, garantendo un accesso continuo alle sue ricchezze artistiche.

In sintesi, Milano si presenta come una meta ideale per chi desidera coniugare le festività natalizie con l’amore per l’arte. Con una varietà di mostre e aperture straordinarie, la città offre un’esperienza culturale indimenticabile, perfetta per famiglie, coppie e appassionati d’arte.