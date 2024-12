Scopri l'esposizione 'Impronte di luce' e gli eventi in programma ad Alba.

Un calendario di eventi imperdibili

La Fondazione Ferrero di Alba si prepara a ospitare un ciclo di eventi straordinari, intitolato Indistinti Confini, che promette di coinvolgere il pubblico in un dialogo aperto su arte, architettura e musica. Moderati da Cristiana Perrella, questi incontri vedranno la partecipazione di personalità di spicco della scena culturale contemporanea, offrendo un’opportunità unica per approfondire la poetica di Giuseppe Penone, uno dei più celebri artisti italiani a livello internazionale.

Un’esposizione che celebra l’impronta

Fino a domenica, la Fondazione presenta la mostra Giuseppe Penone. Impronte di luce, un’antologica che raccoglie oltre cento opere dell’artista, alcune delle quali esposte per la prima volta in Italia. Curata da Jonas Storsve, l’esposizione si articola in nove sale, ognuna delle quali racconta un capitolo della carriera di Penone, dal suo esordio negli anni Sessanta fino alle più recenti sperimentazioni. Il tema dell’impronta emerge come un filo conduttore, simbolo del legame tra uomo e natura.

Eventi in programma: un dialogo tra arte e architettura

Il primo incontro, Il bosco sacro di La Tourette, avrà luogo venerdì alle 18.30, con la partecipazione di Penone e Frère Marc Chauveau, un esperto di storia dell’arte e padre domenicano. Questo evento segna l’inizio di una serie di conversazioni che continueranno martedì con L’impronta “ecologica”, featuring gli architetti Hala Wardé e Stefano Boeri. Wardé, fondatrice di HW architecture, ha collaborato con Penone per l’installazione Germination al Louvre Abu Dhabi, mentre Boeri è noto per il suo approccio innovativo all’architettura sostenibile.

Un finale da non perdere

La programmazione si concluderà giovedì 13 febbraio con un doppio appuntamento: alle 18.30, Penone dialogherà con Carolyn Christov Bakargiev, seguita da un concerto esclusivo del pianista Ludovico Einaudi. Questi eventi non solo celebrano l’arte di Penone, ma offrono anche un’importante riflessione sul ruolo dell’arte nella società contemporanea. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Ferrero e sul loro sito ufficiale.