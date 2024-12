Un Natale ricco di eventi, attrazioni e momenti di convivialità a Cervia.

La ruota panoramica: un’attrazione da non perdere

Oggi Cervia accoglie una novità che promette di incantare residenti e turisti: la ruota panoramica nel piazzale Salinari. Questa attrazione, che sarà aperta fino al 26 gennaio, offre un’esperienza unica, permettendo di ammirare il mare, il centro storico e il portocanale di Cervia, tutti illuminati dalle magiche luci natalizie. Gli orari di apertura sono pensati per soddisfare tutti: fino al 6 gennaio, la ruota sarà accessibile tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30, con aperture straordinarie per il Capodanno. Dal 7 gennaio, gli orari cambieranno, ma l’emozione di una vista panoramica rimarrà invariata.

Eventi e tradizioni natalizie

La vigilia di Natale a Cervia è caratterizzata da eventi che uniscono la comunità. Questa sera, la tradizionale Messa della notte in duomo segnerà l’inizio delle celebrazioni. Il giorno di Natale, le messe continueranno, mentre i villaggi di Cervia e Milano Marittima offriranno un trenino per facilitare gli spostamenti tra le due località. Non mancheranno mostre nei Magazzini del Sale Torre e presepi originali sparsi per il territorio, che arricchiranno l’atmosfera festiva.

Un Natale di condivisione e cultura

Cervia non dimentica i più fragili: la cucina popolare Cucinasorriso sarà aperta anche il giorno di Natale, offrendo un pranzo comunitario a chiunque desideri partecipare. Con un contributo di 8 euro, cittadini e ospiti potranno condividere un momento di convivialità. Inoltre, il cinema Sarti di Cervia presenterà una programmazione speciale, con il film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, mentre il Concerto di Natale della Grande Orchestra Città di Cervia porterà la musica classica e le canzoni natalizie al Teatro comunale. Infine, il Mercato invernale del giovedì e l’edizione straordinaria del 29 dicembre offriranno l’opportunità di acquistare prodotti tipici e articoli unici per festeggiare il Capodanno.