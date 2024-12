Una retrospettiva unica dedicata al maestro della fotografia in bianco e nero.

Un tributo a un maestro della fotografia

Milano si prepara a omaggiare uno dei suoi più illustri artisti con una rassegna dedicata a Ugo Mulas, il grande maestro della fotografia in bianco e nero. La mostra, allestita presso il Palazzo Reale, rappresenta una delle retrospettive più complete mai realizzate su questo straordinario fotografo, che ha saputo catturare l’essenza della sua epoca attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Un viaggio attraverso le immagini

La rassegna si articola in trecento fotografie, molte delle quali inedite, suddivise in quattordici aree tematiche. Ogni scatto racconta una storia, un momento, un’emozione. Mulas non si limitava a documentare la realtà, ma la interpretava, trasformando ogni immagine in un’opera d’arte. Dai ritratti di artisti internazionali a quelli di intellettuali e personaggi di spicco, la mostra offre un’ampia panoramica sulla vita culturale del Novecento.

La fotografia come operazione conoscitiva

Il titolo della mostra, L’operazione fotografica, fa riferimento alla serie Verifiche, che segna l’apertura della rassegna. Quattordici opere che riflettono la profonda riflessione di Mulas sulla fotografia e sui suoi elementi costitutivi. La mostra non si limita a esporre le fotografie, ma include anche studi e documenti che aiutano a comprendere il processo creativo dell’artista. Mulas credeva fermamente che la fotografia fosse un atto creativo, un modo per esplorare e interpretare la realtà.

Milano e il suo fervore culturale

Le immagini di Mulas offrono uno spaccato della Milano degli anni ’50 e ’60, un periodo di grande fermento culturale e sociale. Dai primi scatti nel quartiere di Brera, dove si trovava il famoso Bar Jamaica, ai ritratti di artisti come Lucio Fontana e Alexander Calder, ogni fotografia è un tassello che compone un mosaico di storie e relazioni. La mostra è un’opportunità unica per immergersi nella storia di Milano e scoprire come Mulas abbia documentato la trasformazione della città attraverso il suo obiettivo.

Un’esperienza da non perdere

La retrospettiva di Ugo Mulas non è solo un tributo a un grande fotografo, ma anche un invito a riflettere sulla potenza della fotografia come forma d’arte. Con una selezione di opere esposte in vari luoghi significativi della città, tra cui la Pinacoteca di Brera e il Museo del Novecento, il progetto Ugo Mulas in città offre un’esperienza immersiva che unisce arte e storia. Non perdere l’occasione di scoprire il mondo di Ugo Mulas e la sua visione unica della realtà.