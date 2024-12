Tante opportunità per visitare le mostre anche nei giorni festivi a Milano.

Aperture festive dei musei civici milanesi

Durante il periodo natalizio, Milano offre un’opportunità unica per gli amanti dell’arte e della cultura. I musei civici della città rimarranno aperti, permettendo ai visitatori di esplorare le loro collezioni anche durante le festività. L’unico giorno di chiusura sarà il 25 dicembre e il 1° gennaio, ma per il resto del periodo, le esposizioni saranno accessibili a tutti.

Mostre imperdibili da visitare

Tra le esposizioni da non perdere, spicca la mostra ‘Tim Burton’s Labirynth’ presso la Fabbrica del Vapore, che offre un’esperienza immersiva nel mondo del celebre regista e artista. Inoltre, il 1° gennaio sarà possibile visitare la mostra ‘Futurismo e graffitismo’, un’interessante fusione di stili artistici che esplora l’evoluzione dell’arte contemporanea. Anche Palazzo Marino, con la sua sala Alessi, ospiterà la Pala d’altare ‘La Madonna di san Simone’ di Federico Barocci, aperta il 25 dicembre con orario ridotto dalle 14.30 alle 18.30.

Orari speciali e aperture straordinarie

Il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio, i musei civici saranno aperti dalle 9.30 alle 20, offrendo così ampie possibilità di visita. È importante notare che il 31 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 18, mentre Casa della Memoria garantirà un orario straordinario fino alle 21 in occasione del Capodanno. Per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura, il Castello Sforzesco rimarrà aperto senza variazioni di orario, rendendolo un luogo ideale per una visita festiva.