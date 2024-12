Scopri come arte e sostenibilità si intrecciano in eventi unici e coinvolgenti.

Un calendario di eventi imperdibili

La Fondazione Ferrero di Alba ha lanciato un’iniziativa straordinaria intitolata Indistinti Confini, un calendario di conversazioni aperte al pubblico. Moderato da Cristiana Perrella, questo progetto si propone di esplorare i temi della sostenibilità e dell’arte contemporanea, creando un ponte tra diverse forme di espressione artistica e le sfide ambientali attuali. Ogni incontro rappresenta un’opportunità per riflettere su come l’arte possa influenzare e sensibilizzare il pubblico riguardo a questioni cruciali come il cambiamento climatico e la responsabilità sociale.

Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Giorgetti

In un contesto in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, il Gruppo Giorgetti ha presentato il suo quinto Bilancio di Sostenibilità. Questo documento non solo evidenzia i progressi compiuti dall’azienda, ma riconferma anche il suo impegno verso i Sustainable Development Goals (SDGs) fissati per il 2030. La trasparenza e l’impegno verso pratiche sostenibili sono al centro della strategia del gruppo, che mira a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e a promuovere un’economia circolare. Attraverso questo bilancio, Giorgetti dimostra come le aziende possano contribuire attivamente a un futuro più sostenibile.

Mary Heilmann al GAM di Torino

Il GAM di Torino è entusiasta di presentare la prima grande mostra italiana dedicata all’artista americana Mary Heilmann. Questa esposizione offre un’opportunità unica per scoprire il lavoro di una delle figure più influenti dell’arte contemporanea. Heilmann, nota per le sue opere che sfidano le convenzioni e giocano con i colori e le forme, invita il pubblico a riflettere sulla percezione e sull’esperienza visiva. La mostra non solo celebra il suo talento, ma si inserisce anche in un discorso più ampio sulla relazione tra arte e società, stimolando un dialogo critico su temi attuali.