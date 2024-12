Scopri l'esposizione che omaggia il centenario della nascita di Enrico Baj con opere uniche.

Un tributo all’arte di Enrico Baj

Dal 19 dicembre al 17 marzo, il Castello Sforzesco di Milano ospita la mostra ‘Multiplo Baj’, un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura. Questa esposizione celebra il centenario della nascita di Enrico Baj, uno dei protagonisti indiscussi del panorama artistico del Novecento. Con una selezione di 20 opere tra grafiche, multipli e libri d’artista, il visitatore avrà l’opportunità di immergersi nel mondo creativo di Baj, grazie al Fondo Baj custodito presso la Raccolta Bertarelli.

Un percorso artistico unico

La mostra non è solo un’esposizione di opere, ma un vero e proprio viaggio attraverso l’innovazione e la critica sociale che caratterizzano il lavoro di Baj. Come ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, “La mostra ‘Multiplo Baj’ rappresenta un’ulteriore occasione per riflettere sull’approccio profondamente innovativo di Enrico Baj”. Le opere esposte raccontano un dialogo costante tra cultura alta e materiali del quotidiano, un aspetto che rende il lavoro di Baj ancora più affascinante e attuale.

Accesso e informazioni pratiche

Per accedere alla mostra, è sufficiente acquistare il biglietto d’ingresso al Castello Sforzesco, che offre anche la possibilità di visitare la mostra ‘BAJ. Baj chez Baj’ a Palazzo Reale con una tariffa ridotta di 13 euro. Questo è un ottimo modo per esplorare ulteriormente l’universo di Baj e scoprire la sua generosità, che ha arricchito il patrimonio culturale di Milano attraverso donazioni significative. La prima donazione del Fondo risale al 1976 e da allora è stata arricchita con aggiornamenti periodici, rendendo questa collezione un tesoro inestimabile per la città.

Un’esperienza da non perdere

La mostra ‘Multiplo Baj’ non è solo un evento artistico, ma un’opportunità per riflettere su temi attuali attraverso l’arte. Con opere che spaziano da tecniche grafiche a materiali innovativi, il visitatore potrà apprezzare la varietà e la ricchezza del lavoro di Baj. Non perdere l’occasione di visitare questa esposizione unica, che rappresenta un’importante celebrazione della creatività e dell’impatto culturale di Enrico Baj.