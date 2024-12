Un viaggio attraverso le mostre d'arte che illuminano la città durante le festività natalizie.

Un Natale ricco di eventi culturali

Milano si trasforma in un palcoscenico di luci e colori durante il periodo natalizio, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce arte, cultura e tradizione. Quest’anno, l’Amministrazione comunale ha preparato un programma ricco e variegato, adatto a tutte le età, con mostre che spaziano da artisti di fama mondiale a nomi contemporanei. Le sedi museali civiche si animano con eventi che promettono di affascinare e coinvolgere il pubblico.

Mostre imperdibili da visitare

Tra le esposizioni più attese, spicca “Picasso lo straniero”, visitabile fino al 2024 a Palazzo Reale. Questa mostra celebra il genio di Pablo Picasso a cinquant’anni dalla sua scomparsa, esplorando il suo status di immigrato e le sfide che ha affrontato in Francia. Con oltre 90 opere, documenti e fotografie, l’esposizione invita a riflettere su temi attuali come l’accoglienza e l’immigrazione.

Un’altra mostra di grande rilievo è “Munch. Il grido interiore”, che offre un percorso attraverso le opere più iconiche di Edvard Munch, in esposizione fino al 2024. Questa retrospettiva, curata da Patricia G. Berman, presenta oltre 100 opere provenienti dal Munch Museum di Oslo, rivelando l’intensa vita interiore dell’artista e la sua capacità di esprimere le angosce umane.

Arte contemporanea e retrospettive

Fino al 2024, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale ospita “Baj chez Baj”, una retrospettiva dedicata a Enrico Baj, uno dei maestri della neoavanguardia italiana. In occasione del centenario della sua nascita, l’esposizione presenta quasi 50 opere che raccontano la sua poliedrica carriera, dai primi anni Cinquanta fino agli anni Duemila.

Il MUDEC, invece, ospita la prima retrospettiva italiana di Niki de Saint Phalle, con 110 opere che celebrano il suo contributo all’arte contemporanea e alla lotta per l’affermazione del femminile. Questa mostra, promossa dal Comune di Milano, è un’opportunità imperdibile per scoprire il mondo creativo di un’artista che ha sfidato le convenzioni.

Eventi per tutti i gusti

Non mancano eventi per gli amanti della fotografia, come la rassegna dedicata a Ugo Mulas, che offre una rilettura della sua opera attraverso oltre 300 immagini, molti dei quali inediti. Inoltre, il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea presenta “Metal Panic”, un’ampia esposizione dedicata a Marcello Maloberti, che esplora i temi fondanti della sua ricerca artistica.

Infine, per chi cerca un’esperienza immersiva, “Tim Burton’s Labyrinth” alla Fabbrica del Vapore invita i visitatori a esplorare il mondo fantastico del celebre regista, con oltre 300 possibilità di itinerario. Un’esperienza che promette di incantare visitatori di tutte le età.