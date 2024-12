Scopri come il rito dell'aperitivo milanese diventa un momento di riflessione culturale.

Il ciclo di incontri Uno in Due

Milano, città di arte e cultura, si prepara ad accogliere un’iniziativa unica nel suo genere: il ciclo di conversazioni “Uno in Due”. Questo progetto, ideato dagli artisti Marco Bongiorni ed Ettore Favini, si propone di trasformare il tradizionale rito dell’aperitivo in un’opportunità di confronto e riflessione sul mondo dell’arte. Ogni terzo mercoledì del mese, a partire da gennaio, il bistrot Via Stampa diventerà il palcoscenico di incontri tra artisti e giornalisti, dove si discuterà di temi culturali in un’atmosfera informale e conviviale.

Un format innovativo per l’arte

Il titolo del progetto trae ispirazione dall’espressione dialettale milanese “vün in dü”, che evoca l’idea di condividere un momento di convivialità. Gli artisti invitati non solo presenteranno le loro opere, ma parteciperanno anche a conversazioni aperte con giornalisti di settore, creando un dialogo stimolante e accessibile a tutti. Questo approccio mira a coinvolgere un pubblico più ampio, non solo esperti del settore, ma anche semplici appassionati di arte e cultura.

Un calendario ricco di eventi

Il ciclo di incontri si protrarrà fino a dicembre, con una programmazione già definita che prevede la partecipazione di artisti noti come Paola Angelini, Massimo Grimaldi, Nico Vascellari e molti altri. Ogni incontro sarà caratterizzato da un’ora e mezza di scambi e considerazioni, accompagnati da un bicchiere di vino o da un cocktail. Gli artisti allestiranno anche opere esclusive nelle sale del bistrot, permettendo ai visitatori di apprezzare l’arte in un contesto quotidiano e accessibile.

Un’opportunità per tutti

Questo ciclo di conversazioni rappresenta un’importante opportunità per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea, stimolando un dialogo aperto e informale. La scelta di un luogo come il bistrot Via Stampa, situato in una zona centrale di Milano, rende l’iniziativa ancora più accessibile. L’aperitivo diventa quindi un momento di incontro e scambio, dove l’arte si fonde con la convivialità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.