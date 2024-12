Un ciclo di conferenze per esplorare l'arte dal XV al XX secolo a Milano.

Un’iniziativa per la città di Milano

Nel cuore di Milano, l’associazione degli Amici di Brera si prepara a festeggiare un secolo di storia con un’iniziativa che promette di coinvolgere l’intera comunità. A partire dal 26 gennaio, ogni mese, una domenica mattina sarà dedicata a Storie dell’Arte, un ciclo di conferenze che esplorerà la storia dell’arte dal Quattrocento al Novecento. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e il Piccolo Teatro, intende avvicinare i cittadini all’arte, rendendo la cultura accessibile a tutti.

Un viaggio attraverso i secoli

Le conferenze, tenute da esperti del settore come Stefano Zuffi e Marco Carminati, si concentreranno su maestri e opere della Pinacoteca di Brera, ma non si limiteranno a questo. Ogni incontro sarà un’opportunità per scoprire l’evoluzione dell’arte, con focus tematici che guideranno i partecipanti attraverso i secoli. La prima lezione, ad esempio, si concentrerà sulla pittura del Quattrocento, analizzando l’importanza della luce e il contributo dei grandi maestri come Masaccio e Paolo Uccello.

Un museo vivente al servizio della comunità

Questa iniziativa non è solo un modo per celebrare il centenario dell’associazione, ma rappresenta anche un museo vivente, un concetto che affonda le radici nella visione della storica direttrice di Brera, Fernanda Wittgens. L’idea è quella di educare il pubblico e prepararlo alla vita, rendendo l’arte parte integrante della quotidianità. Le conferenze si svolgeranno non solo sul palco del Piccolo Teatro Paolo Grassi, ma anche nei musei cittadini, dove i partecipanti potranno vedere dal vivo le opere discusse durante le lezioni.

Un’opportunità per tutti

Il presidente dell’associazione, Carlo Orsi, sottolinea l’importanza di rendere queste conferenze accessibili a tutti i milanesi, non solo agli iscritti. Questo approccio inclusivo mira a creare un legame tra la città e la sua ricca eredità artistica. Con un calendario già definito fino a giugno, i cittadini avranno l’opportunità di immergersi nella storia dell’arte, scoprendo non solo i capolavori, ma anche le storie e i contesti che li hanno generati.

Un invito a partecipare

Le Storie dell’Arte rappresentano un invito a tutti i milanesi a riscoprire la propria città attraverso l’arte. Con una programmazione che promette di essere coinvolgente e formativa, l’associazione degli Amici di Brera si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, un capitolo che celebra l’arte e la cultura come strumenti di unione e crescita per la comunità.