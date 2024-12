Un weekend ricco di eventi, mostre e attività per tutta la famiglia a Milano.

Un Natale da vivere a Milano

Milano si prepara ad accogliere il Natale con una serie di eventi straordinari che promettono di incantare residenti e turisti. Dal 13 al 15 dicembre, la città si trasforma in un palcoscenico di luci, colori e attività per tutte le età. Tra mostre, concerti e mercatini, c’è davvero qualcosa per tutti.

Mostre e arte immersiva

Uno degli eventi più attesi è Tim Burton’s Labyrinth, un’esperienza immersiva che porta i visitatori nel fantastico universo del celebre regista. Questa mostra, che si tiene alla Fabbrica del Vapore, offre un percorso unico attraverso oltre 40 anni di opere artistiche di Burton, rendendola un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte e del cinema.

Inoltre, il World Ice Carving Championship attira gli appassionati di scultura, con artisti provenienti da tutto il mondo che creano opere d’arte dal vivo utilizzando blocchi di ghiaccio. Questo evento si svolge nel corso del weekend e promette di stupire con creazioni mozzafiato.

Musica e intrattenimento per tutti

La musica è un altro protagonista del weekend natalizio. Al Fabrique, il rapper Emis Killa si esibirà in un concerto esclusivo, mentre il Christmas Jazz 2024 porterà melodie natalizie in una fusione unica di jazz e lirica. Non mancheranno anche spettacoli dal vivo, come quello di Vinicio Capossela, che incanterà il pubblico con i suoi brani ricchi di emozione.

Per le famiglie, il Villaggio delle Meraviglie a Porta Venezia offre un’atmosfera festosa con Babbo Natale, spettacoli e una pista di pattinaggio, rendendolo un luogo ideale per trascorrere del tempo insieme ai propri cari.

Mercatini e shopping natalizio

Non si può parlare di Natale senza menzionare i mercatini. In Piazza Duomo, le tradizionali casette di legno offrono una vasta gamma di articoli artigianali e decorazioni natalizie. Per chi cerca regali unici, il Banco di Garabombo propone idee sostenibili, mentre l’East Market a Mecenate presenta una selezione di abbigliamento e accessori vintage.

Infine, il Frida Market in Isola e il Mercato Botanico di Clinica Botanica offrono opportunità di shopping consapevole, perfette per chi desidera fare acquisti in modo responsabile.

Attività per bambini e famiglie

Per i più piccoli, ci sono numerosi eventi dedicati, come L’Avventura di Natale al CityLife Shopping District, dove i bambini possono divertirsi con escape room a tema. Anche il mercatino di Natale in piazza Portello offre una selezione di articoli perfetti per le feste, rendendo il weekend un momento speciale per tutta la famiglia.

Milano, con la sua magia natalizia, si prepara a regalare momenti indimenticabili. Non perdere l’occasione di vivere un fine settimana ricco di eventi, arte e divertimento!