Un'esperienza unica che celebra l'arte e la creatività di un grande stilista

Un tributo a Gianfranco Ferré

La mostra “Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo”, in programma al Forte di Bard, rappresenta un’importante occasione per celebrare l’eredità di uno dei più influenti stilisti italiani. Questo evento, che si svolgerà dal 6 dicembre, è curato dal Centro di Ricerca Gianfranco Ferré in collaborazione con il Politecnico di Milano e CZ Fotografia. La fortezza, situata nel cuore delle Alpi, diventa così un palcoscenico per l’arte e la moda, accogliendo un percorso espositivo che racconta la vita e il lavoro di Ferré attraverso una selezione di immagini e opere uniche.

Un percorso espositivo inedito

Il percorso espositivo è concepito per offrire al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo di Gianfranco Ferré. Attraverso una varietà di immagini fotografiche, tra cui stampe in bianco e nero e a colori, diapositive e provini, i visitatori potranno esplorare la creatività e l’innovazione che hanno caratterizzato il lavoro dello stilista. Inoltre, l’esposizione è arricchita da abiti, schizzi e disegni, che testimoniano il genio artistico di Ferré e la sua capacità di unire moda e architettura.

Le icone della fotografia di moda

Un elemento distintivo della mostra è la sezione dedicata alla fotografia, che presenta oltre 90 opere mai esposte prima, realizzate da otto maestri della fotografia di moda. Questi artisti, tra cui Gian Paolo Barbieri, Guy Bourdin e Peter Lindbergh, hanno collaborato con Ferré per creare campagne pubblicitarie iconiche. Le loro immagini non solo catturano l’essenza della moda, ma raccontano anche storie di bellezza e creatività. Accanto a queste opere, si possono ammirare ritratti straordinari dello stilista realizzati da Helmut Newton e Guillaume de Laubier, che aggiungono un ulteriore strato di profondità alla narrazione espositiva.

Un’esperienza da non perdere

La mostra al Forte di Bard non è solo un tributo a Gianfranco Ferré, ma anche un’opportunità per riflettere sull’evoluzione della moda e della fotografia nel corso degli anni. Con il suo mix di arte visiva e design, l’esposizione invita i visitatori a immergersi in un mondo di eleganza e innovazione. Non perdere l’occasione di visitare questo evento unico, che promette di ispirare e affascinare tutti gli amanti della moda e della fotografia.