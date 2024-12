Un bilancio positivo per il 2024 e una programmazione ambiziosa per il futuro.

Un anno di crescita e innovazione

Il 2024 si è rivelato un anno particolarmente fruttuoso per VITA, con numerosi segnali di crescita che hanno sorpreso anche gli esperti del settore. Durante l’ultima riunione del Comitato editoriale, tenutasi online il 10 dicembre, sono stati presentati i risultati ottenuti e le nuove iniziative per il 2025. La Chief development officer, Giulia Marzagalli, ha evidenziato come la rivista abbia registrato un incremento del 3% nella tiratura del magazine cartaceo e un 8,6% nelle copie digitali, un trend positivo in controtendenza rispetto al panorama editoriale attuale.

Un impegno verso la comunità

VITA ha sempre avuto un forte legame con le comunità locali e, nel 2024, ha ampliato ulteriormente questo impegno. La due giorni alla Fabbrica del Vapore ha visto la partecipazione di oltre mille persone, con eventi e sessioni dedicate a temi cruciali come la disabilità. L’hackathon ‘Haking diversity’ ha coinvolto 50 giovani under 27, dimostrando l’importanza di dare voce alle nuove generazioni. Questi eventi non solo hanno arricchito il dibattito, ma hanno anche creato opportunità di networking tra i partecipanti.

Strategie digitali e social media

Il sito VITA.IT ha visto un incremento straordinario, con un 114% di utenti in più e un 134% di pagine visitate. Le newsletter tematiche, come “Produrrebene” e “Dire, fare, baciare”, hanno raggiunto un tasso di apertura del 50%, segno di un interesse crescente per i contenuti proposti. Anche la presenza sui social media ha visto un notevole aumento, con un 43% di crescita su LinkedIn e un 57% su Instagram, confermando l’efficacia delle strategie di comunicazione adottate.

Prospettive per il 2025

Guardando al futuro, il direttore di VITA, Stefano Arduini, ha presentato una programmazione ambiziosa per il 2025, con l’intento di continuare a coinvolgere le comunità e a promuovere temi di rilevanza sociale. Durante la riunione, i rappresentanti delle organizzazioni del Comitato editoriale hanno condiviso idee e proposte per arricchire il dibattito e migliorare ulteriormente l’offerta editoriale. La volontà di VITA è quella di essere un punto di riferimento per la comunità, affrontando questioni importanti e stimolando la partecipazione attiva dei lettori.