Un evento imperdibile per gli appassionati di auto e innovazione tecnologica.

Un evento all’insegna dell’innovazione

Dal 27 al , Milano e Monza ospiteranno la quarta edizione del Milan Monza Motor Show, un evento che promette di coniugare spettacolo e innovazione nel settore automobilistico. Con un accesso gratuito e una formula open-air, MIMO 2025 si prepara ad accogliere oltre 200.000 visitatori provenienti da tutta Italia, rendendo l’evento un punto di riferimento per gli appassionati di motori.

Sostenibilità e sicurezza stradale al centro

Quest’anno, Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano, ospiterà un’area dedicata alla sostenibilità e alla sicurezza stradale. Le principali case automobilistiche presenteranno modelli e tecnologie innovative, sottolineando l’importanza di una mobilità più sicura e rispettosa dell’ambiente. La scelta di questa location favorisce l’intermodalità dei trasporti, incoraggiando i visitatori ad utilizzare treni e autobus per raggiungere la manifestazione.

Emozioni in pista all’Autodromo Nazionale Monza

MIMO 2025 non si limita a Milano, ma si estende fino all’Autodromo Nazionale Monza, dove il pubblico avrà l’opportunità di vivere l’emozione della pista. Gli spettatori potranno partecipare a test drive su tre percorsi: cittadino, off-road e il leggendario circuito Sopraelevate. Inoltre, il programma include la Journalist & Premiere Parade, una sfilata di nuovi modelli automobilistici che collegherà Milano e Monza, dando il via ufficiale all’evento.

Innovazione tecnologica in primo piano

Tra le attrazioni principali di MIMO 2025 ci sarà la gara Indy Autonomous Challenge, che vedrà in pista monoposto a guida autonoma. Questi veicoli, controllati da software avanzati, rappresentano il futuro della tecnologia nel motorsport. Università e centri di ricerca di tutto il mondo parteciperanno a questa competizione, dimostrando il massimo livello di innovazione e ricerca nel settore automobilistico.

Un evento per tutti

Con un programma ricco di attività, MIMO 2025 si propone di coinvolgere un pubblico vasto e variegato. Dalla possibilità di ammirare modelli esclusivi come le Pagani Huayra R e Zonda R in azione, fino alla partecipazione a test drive e dimostrazioni di tecnologia all’avanguardia, l’evento offre qualcosa per ogni appassionato di motori. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore dell’innovazione automobilistica.