Un'esperienza unica nel cuore di Milano dedicata all'arte contemporanea

Un luogo di passione per l’arte

Spazio PAePA, situato in Via Alberto Mario 26/b a Milano, è un progetto nato nel 2012 grazie alla visione dei coniugi Gianfranco e Nunzia Papalini. Questo spazio espositivo non è solo un luogo dove ammirare opere d’arte, ma rappresenta un vero e proprio rifugio per gli appassionati di arte contemporanea. La missione di Spazio PAePA è quella di offrire al pubblico un’esperienza immersiva, approfondendo le storie e le ricerche degli artisti italiani più significativi. Ogni mostra è un’opportunità per scoprire non solo le opere, ma anche il contesto e le emozioni che le circondano.

Mostre che raccontano storie

La programmazione di Spazio PAePA è caratterizzata dalla presenza di opere provenienti dalla collezione privata dei Papalini, che include pezzi di artisti di fama nazionale. Attualmente, è in corso la mostra “Solo quello che vedi – Opere autosignificanti” dedicata a Giuseppe Uncini, un maestro della scultura italiana. Questa esposizione raccoglie una selezione di lavori che ripercorrono le tappe più significative della carriera dell’artista, mostrando come Uncini sia riuscito a fondere materiali come ferro e cemento per creare opere che dialogano con lo spazio circostante. La mostra è un omaggio alla sua abilità di trasformare elementi semplici in esperienze visive straordinarie.

Un legame profondo con gli artisti

La storia di Spazio PAePA è intrinsecamente legata ai legami personali che i Papalini hanno costruito con gli artisti nel corso degli anni. Gianfranco Papalini ricorda con affetto le lunghe giornate trascorse nello studio di Uncini, così come i momenti condivisi con altri grandi nomi dell’arte italiana. Questi rapporti non sono solo professionali, ma si fondano su una profonda stima e amicizia, creando un ambiente unico dove l’arte può prosperare. La collezione Papalini, cresciuta nel tempo grazie a collaborazioni con gallerie di prestigio, continua a evolversi, arricchendosi di nuove opere e nuove storie.

Il futuro di Spazio PAePA

Guardando al futuro, Spazio PAePA ha in programma di continuare a ospitare mostre di approfondimento, con un’attenzione particolare agli artisti che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea. La prossima mostra, prevista per la primavera, sarà dedicata a Gianfranco Pardi, un artista con cui i Papalini hanno un legame speciale. Questo spazio non è solo un luogo di esposizione, ma un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono esplorare e comprendere l’arte contemporanea italiana in tutte le sue sfaccettature.