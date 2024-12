Un viaggio attraverso le opere di un grande artista del secondo Novecento

Un artista di grande spessore

Claudio Olivieri, nato a Roma nel 1934 e scomparso nel 2019, è considerato uno dei più importanti pittori italiani del secondo Novecento. La sua carriera artistica è caratterizzata da una ricerca continua e da un approccio alla pittura che si distingue per la sua purezza e per l’eliminazione del superfluo. La mostra “Pittura oltre la pittura”, attualmente in corso presso Progettoarte Elm a Milano, offre un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione del suo lavoro attraverso una selezione di opere su tela e carta.

Un percorso espositivo affascinante

La mostra presenta un percorso espositivo che mette in risalto le sovrapposizioni gestuali e cromatiche, elementi chiave della tecnica pittorica di Olivieri. Il curatore Francesco Tedeschi sottolinea come la gestualità dell’artista, nel corso degli anni, si sia trasformata in un dialogo intimo con il colore. Le opere esposte rivelano una ricerca profonda sull’origine della luce, creando un’esperienza visiva che coinvolge il pubblico in un viaggio emozionale attraverso il suo mondo artistico.

Un maestro della pittura analitica

Olivieri è stato un protagonista della pittura analitica italiana, partecipando a importanti eventi come la Biennale di Venezia e Documenta di Kassel. La sua produzione artistica è ampia e variegata, e si affianca a una significativa attività di scrittura critica. La mostra a Milano non solo celebra il suo talento, ma offre anche uno spunto di riflessione sulla sua eredità artistica e sul suo impatto nel panorama dell’arte contemporanea.