Scopri gli appuntamenti artistici che trasformeranno Milano nel 2025.

Un anno di arte a Milano

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per Milano, una città che continua a sorprendere con la sua vivacità culturale. Con un programma ricco di mostre e eventi, Milano si prepara a diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’arte. Dalla fotografia storica alla videoarte contemporanea, il Comune ha annunciato un fitto calendario di appuntamenti che promettono di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Mostre imperdibili al Palazzo Reale

Il Palazzo Reale sarà il fulcro delle attività artistiche, ospitando una serie di mostre di grande rilevanza. Si inizia con una personale di George Hoyningen-Huene, un fotografo che ha saputo catturare l’essenza del suo tempo attraverso immagini che oscillano tra il classico e il surreale. Questa mostra sarà seguita da una retrospettiva dedicata a Felice Casorati, uno dei più importanti artisti del Novecento, e da un’esposizione sull’Art Déco, che riporterà in vita le atmosfere dell’Europa del primo dopoguerra.

Un dialogo tra passato e presente

Il programma non si limita a esplorare il passato; include anche opere contemporanee che stimolano il dialogo tra diverse epoche artistiche. La retrospettiva di Leonor Fini, pioniera del surrealismo, e le opere della Collezione Giuseppe Iannaccone, con artisti come Nan Goldin e Cindy Sherman, offriranno uno spaccato della creatività moderna. Inoltre, l’installazione monumentale di Nico Vascellari, ispirata ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, rappresenterà un forte richiamo alla memoria storica.

Eventi al MUDEC e al PAC

Il MUDEC non sarà da meno, con mostre che esploreranno il legame tra arte e antropologia. Tra i progetti espositivi, spicca “Sciamanesimo e Arte Contemporanea”, che metterà in dialogo opere di artisti come Kandinsky e Pollock con manufatti tradizionali. Al PAC, la prima grande mostra italiana di Shirin Neshat offrirà uno sguardo profondo sulle rappresentazioni identitarie nella cultura iraniana, mentre il duo Codagnone-Lovett porterà un tocco di innovazione artistica.

Un futuro luminoso per l’arte milanese

Con un programma così ricco e variegato, Milano si conferma come un laboratorio culturale in continua evoluzione. Gli eventi del 2025 non solo celebreranno la storia dell’arte, ma inviteranno anche a riflettere sulle sfide contemporanee, rendendo la città un palcoscenico ideale per il confronto e la crescita collettiva. Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a vivere un anno indimenticabile all’insegna della cultura.