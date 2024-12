Scopri come Padova si afferma nel panorama delle Tech Cities italiane con retribuzioni competitive.

Il panorama delle professioni IT a Padova

Negli ultimi anni, Padova si è affermata come una delle principali Tech Cities italiane, posizionandosi al centro di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Con una retribuzione annua lorda media di 45.700 euro per profili di middle seniority, la città veneta offre opportunità interessanti per professionisti del settore IT. Le retribuzioni variano significativamente a seconda della specializzazione: si va dai 75.000 euro per un Chief Technology Officer (CTO) ai 35.000 euro per un Java Developer o un Data Scientist/Architect.

Le professioni più richieste

Secondo il report di Experis, i profili più ricercati a Padova includono Java Developer, E-Commerce Manager e SAP Manager. In particolare, la crescente domanda di professionisti nel commercio online ha portato l’E-Commerce Manager al secondo posto tra le figure più richieste. Questo trend evidenzia l’importanza del digitale nel mercato del lavoro attuale, dove le competenze tecniche sono sempre più apprezzate.

Un settore in espansione

Il comparto IT continua a mostrare segni di crescita, con un aumento generale delle retribuzioni per i profili tecnologici. Milano rimane la città con la retribuzione più alta, ma Padova si distingue per la sua competitività, raggiungendo Roma con una media di 45.700 euro. Le aziende stanno investendo sempre di più in talenti IT, con il 48% delle imprese che prevede di aumentare il proprio organico nel settore. Tuttavia, la carenza di talenti digitali rappresenta una sfida significativa, con il 77% delle aziende che segnala difficoltà nel reperire professionisti qualificati.

Il futuro delle professioni IT

Il futuro del lavoro nel settore IT a Padova appare promettente, con previsioni di assunzione in crescita. L’adozione di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale generativa, sta trasformando il panorama lavorativo, rendendo le competenze IT sempre più cruciali per le aziende. Salvatore Basile, Direttore di Experis Italia, sottolinea l’importanza di formare e far crescere talenti altamente qualificati per affrontare le sfide future. In questo contesto, le aziende devono adattarsi rapidamente per rimanere competitive e preparare i propri dipendenti a un mercato in continua evoluzione.