Scopri come Padova si posiziona nel mercato del lavoro IT e le professioni più richieste.

Il contesto delle Tech Cities in Italia

Padova si distingue come una delle principali Tech Cities italiane, contribuendo al 2% delle offerte di lavoro nel settore IT&Technology. Insieme a città come Milano, Torino e Roma, rappresenta un polo strategico per le professioni digitali. Queste città, infatti, raccolgono il 46% delle offerte di lavoro del settore, evidenziando l’importanza crescente della tecnologia nel mercato del lavoro italiano.

Retribuzioni medie e profili richiesti

La retribuzione annua lorda (RAL) per i profili di middle seniority a Padova varia significativamente a seconda della professione. I Chief Technology Officer (CTO) guadagnano mediamente 75.000 euro, mentre i Java Developer e i Data Scientist/Architect si attestano su una RAL di 35.000 euro. La media generale per i profili IT a Padova è di 45.700 euro, posizionandosi al secondo posto dopo Milano, che registra una RAL media di 51.800 euro.

Tra i profili più richiesti a Padova, spiccano il Java Developer, l’E-Commerce Manager e il SAP Manager. Quest’ultimo, in particolare, ha visto un incremento della domanda, segno di un mercato in continua evoluzione. La crescente importanza del commercio online ha portato l’E-Commerce Manager a diventare una figura centrale nel panorama lavorativo.

Le sfide del mercato del lavoro IT

Nonostante la crescita delle opportunità, il settore IT in Italia affronta una sfida significativa: la carenza di talenti. Il 77% delle aziende italiane segnala difficoltà nel reperire professionisti qualificati, un problema che colpisce tutti i 16 profili analizzati nel report di Experis. Questa situazione evidenzia la necessità di investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze, per garantire un futuro sostenibile e competitivo nel settore.

Inoltre, l’adozione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama lavorativo, richiedendo un equilibrio tra competenze tecniche e trasversali. Le aziende devono adattarsi rapidamente per rimanere competitive, investendo in infrastrutture e formazione per preparare i propri dipendenti alle sfide future.