Scopri l'opera di Federico Barocci e le iniziative natalizie a Palazzo Marino.

Un’opera d’arte da non perdere

Dal 4 dicembre al 12 gennaio, Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, ospiterà una straordinaria mostra dedicata all’arte italiana. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare ‘La Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda’, conosciuta come ‘La Madonna di San Simone’, un capolavoro del pittore rinascimentale Federico Barocci. Questa pala d’altare, realizzata tra il 1566 e il 1567, proviene dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e rappresenta un’importante testimonianza della tradizione artistica italiana.

Un allestimento suggestivo

L’opera sarà esposta nella storica Sala Alessi, un salone di rappresentanza che offre un contesto perfetto per valorizzare la bellezza della tela. L’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha sottolineato l’importanza di questa mostra, definendola un’opportunità per celebrare la grande tradizione rinascimentale italiana, apprezzata in tutto il mondo. La Madonna di San Simone, con i suoi santi, è un’opera che non solo colpisce per la sua bellezza, ma anche per il profondo significato spirituale che trasmette.

Dettagli dell’opera e iniziative correlate

La tela rappresenta San Giuda Taddeo e San Simone, entrambi identificabili attraverso i simboli del loro martirio, accanto alla Vergine col Bambino. I curatori dell’esposizione, Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari, hanno descritto l’opera come capace di “parlare al cuore”, toccando le corde affettive dei visitatori. In aggiunta, la mostra sarà arricchita da un disegno autografo di Barocci, preparatorio per un’altra delle sue celebri opere, conservata agli Uffizi. L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, che ha espresso il proprio entusiasmo nel contribuire a questo evento culturale, un regalo per i cittadini e i turisti durante il periodo natalizio.

Natale nei borghi: un’esperienza da vivere

Quest’anno, la mostra di Natale si arricchisce con l’iniziativa ‘Natale nei borghi’. Dal 14 dicembre al 5 gennaio, i visitatori potranno partecipare a visite guidate gratuite in 18 siti selezionati all’interno dei nove Municipi di Milano. Questa iniziativa offre un’opportunità unica per esplorare la città e scoprire la sua ricca storia e cultura durante le festività. Non perdere l’occasione di vivere un Natale all’insegna dell’arte e della cultura a Milano!