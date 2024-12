Mostre d’arte al Palazzo delle Esposizioni di Lucca nel 2025

Scopri il ricco programma di mostre e eventi al Palazzo delle Esposizioni di Lucca nel 2025.

Un palcoscenico per l’arte contemporanea

Il Palazzo delle Esposizioni di Lucca si prepara a un 2025 ricco di eventi artistici che promettono di coinvolgere e affascinare il pubblico. La Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo hanno organizzato un calendario di mostre che abbraccia diverse forme d’arte, dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla satira. Questo spazio espositivo, situato in piazza San Martino, si conferma come un punto di riferimento per la cultura locale e nazionale, offrendo un’opportunità unica per artisti emergenti e affermati di interagire con la comunità.

Un programma variegato e accessibile

Le mostre, tutte a ingresso libero, saranno accompagnate da un ricco programma di eventi collaterali. Incontri con artisti e curatori, visite guidate e laboratori per famiglie arricchiranno l’esperienza dei visitatori. Il Palazzo si distingue anche per la sua attenzione alle famiglie, offrendo servizi come un’area per l’allattamento e un fasciatoio, rendendo l’arte accessibile a tutti. Tra le esposizioni più attese, si segnala quella dedicata a Guglielmo Petroni, un’importante figura del panorama culturale lucchese, che sarà inaugurata il 2 febbraio.

Artisti in mostra: un viaggio tra passato e presente

Il calendario delle mostre include nomi di spicco e talenti locali, come Giulia Santarini, la cui scultura esplora il mondo animale, e Paolo Pelosini, che riflette sulla degradazione ambientale attraverso le sue opere. Ogni esposizione offre uno spaccato della creatività contemporanea, con artisti che utilizzano materiali di recupero e tecniche innovative per esprimere le loro visioni. La mostra di Silvano Avanzini, in particolare, celebra il centenario della sua nascita, mettendo in luce la sua doppia anima di satirico e pittore, unendo il suo impegno sociale alla sua ricerca artistica.

Un invito alla scoperta dell’arte

Il Palazzo delle Esposizioni non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio centro culturale che invita tutti a scoprire e apprezzare l’arte in tutte le sue forme. Con un programma che si estende per tutto l’anno, Lucca si conferma come una città viva e pulsante, capace di attrarre visitatori e appassionati d’arte da ogni parte d’Italia. Non perdere l’occasione di immergerti in questo affascinante mondo, dove ogni mostra racconta una storia e ogni artista offre una nuova prospettiva.