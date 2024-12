Scopri il ricco programma di mostre che animerà Lucca dal 2024 al 2026.

Un palcoscenico per l’arte contemporanea

Il Palazzo delle Esposizioni di Lucca si prepara a diventare un vero e proprio palcoscenico per l’arte contemporanea, con un calendario di mostre che si estende dal 20. Questo ambizioso progetto, promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, mira a mettere in luce artisti locali e nazionali, creando un ponte tra la tradizione e l’innovazione. La prima mostra, intitolata “La pittura contemporanea di Sandra Rigali e Luca Paparo incontra Puccini”, aprirà le porte nel 2024, dando il via a un ciclo di esposizioni che promette di coinvolgere e affascinare il pubblico.

Un programma ricco e variegato

Il programma espositivo è ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla satira. Ogni mostra sarà accompagnata da un ricco programma di eventi collaterali, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Le esposizioni saranno ad ingresso libero, permettendo a tutti di avvicinarsi all’arte senza barriere. Inoltre, il Palazzo delle Esposizioni si distingue per la sua attenzione alle famiglie, offrendo spazi dedicati ai più piccoli, come un pit stop baby per l’allattamento e fasciatoi, rendendo la visita un’esperienza accessibile e piacevole per tutti.

Artisti in primo piano

Tra gli artisti in mostra, spiccano nomi di grande rilievo come Guglielmo Petroni, il cui lavoro si colloca nell’ambito della riscoperta delle personalità artistiche lucchese, e Giulia Santarini, che presenterà il suo “bestiario contemporaneo”, un’analisi profonda del mondo animale e dei suoi comportamenti. La mostra “Spazio 23” vedrà la partecipazione di sei artisti, ognuno con un approccio unico e innovativo, che esploreranno temi legati alla fisica quantistica e all’astrazione. Inoltre, il programma prevede anche esposizioni dedicate a figure storiche come Giovanni Lorenzetti e Paolo Pelosini, che porteranno il pubblico a riflettere sulla tradizione artistica lucchese e sulle sue evoluzioni nel tempo.

Un invito alla scoperta

Il ciclo di mostre che si svolgerà a Lucca nei prossimi anni rappresenta un invito a scoprire e riscoprire l’arte in tutte le sue forme. Con un calendario così ricco e diversificato, il Palazzo delle Esposizioni si propone come un centro culturale di riferimento, capace di attrarre visitatori da ogni parte d’Italia e non solo. La sinergia tra artisti, fondazioni e pubblico sarà fondamentale per il successo di questo progetto, che mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente nel cuore di Lucca.