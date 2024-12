Un ricco calendario di eventi culturali, sportivi e gastronomici per ogni gusto.

Un anno di eventi a Lucca

Lucca si prepara a un 2025 ricco di eventi straordinari, con lo slogan “Lucca 365: Una metà per ogni stagione”. La conferenza stampa di presentazione ha avuto luogo in una location esclusiva, l’Hotel Splendide Royal, dove l’amministrazione comunale ha illustrato le iniziative che animeranno la città durante tutto l’anno. Il sindaco Mario Pardini ha sottolineato l’importanza di promuovere Lucca come una meta turistica di eccellenza, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

Un calendario variegato per tutti i gusti

Il 2025 vedrà un calendario di eventi che spazia dalla musica all’arte, dallo sport alla gastronomia. Tra le manifestazioni più attese ci sono il Lucca Comics & Games, la kermesse di pop culture che richiama centinaia di migliaia di visitatori, e il Lucca Summer Festival, con concerti di artisti di fama internazionale. Non mancheranno eventi dedicati all’enogastronomia, come il Lucca Gustosa, e alla moda, con il Lucca Fashion Weekend.

Sport e cultura: un connubio vincente

Lucca non è solo cultura, ma anche sport. Tra gli eventi sportivi di rilievo ci sono la Prova nazionale assoluti di scherma e il Meeting internazionale di atletica. Inoltre, si sta lavorando per portare una tappa del Giro d’Italia nella città, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di ciclismo. La città si prepara a diventare un palcoscenico per eventi di grande richiamo, dimostrando che la programmazione culturale e sportiva può attrarre un turismo di qualità.

Collaborazioni internazionali e novità

Tra le novità del 2025, spicca il festival internazionale dell’olio extravergine d’oliva, Lucca Olive Oil You, che vedrà la collaborazione con la Penn State University. Inoltre, la mostra “Giacomo Puccini Manifesto” celebrerà il centenario della morte del celebre compositore, offrendo un’opportunità unica per scoprire il legame tra Puccini e la pubblicità. Questi eventi, insieme a manifestazioni artistiche e scientifiche, contribuiranno a rendere Lucca una meta sempre più attrattiva.

Un futuro luminoso per Lucca

Con un aumento del 12% di visitatori nei primi sette mesi del 2024, Lucca si conferma come uno dei territori in maggiore crescita per il turismo in Toscana. L’amministrazione comunale è determinata a continuare su questa strada, puntando su una programmazione attenta e ambiziosa che possa attrarre visitatori durante tutto l’anno. La città, con la sua storia millenaria e le sue bellezze naturali, è pronta a offrire esperienze uniche e indimenticabili.