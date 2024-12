Scopri come l'artista italo-persiano unisce culture e stili nella sua opera.

Un artista tra due mondi

Bizhan Bassiri, nato a Teheran nel 1954, rappresenta un ponte tra culture diverse. La sua arte è un riflesso della sua identità italo-persiana, unendo elementi tradizionali della cultura persiana con influenze moderne e occidentali. La mostra “Creazione”, curata da Bruno Corà, è la prima esposizione personale significativa dell’artista in Italia e offre un’opportunità unica per esplorare la sua visione artistica.

La mostra “Creazione” e il suo significato

La mostra, che si svolge in un contesto di crescente interesse per l’arte contemporanea, presenta una selezione di opere che evidenziano la ricerca di Bassiri sulla forma e sul colore. Ogni pezzo è una narrazione visiva che invita lo spettatore a riflettere sulle intersezioni tra passato e presente. L’artista utilizza materiali e tecniche che richiamano la tradizione, ma li reinterpreta in chiave moderna, creando un dialogo continuo tra le epoche.

Illuminazione e design: il connubio perfetto

In un’epoca in cui il design gioca un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana, la lampada da esterno “Tod” di Marco Acerbis si distingue per la sua funzionalità e il suo design elegante. Questa lampada riscaldante non solo illumina gli spazi esterni, ma crea anche un’atmosfera accogliente, permettendo di godere degli spazi all’aperto anche durante l’inverno. La combinazione di estetica e praticità rende “Tod” un esempio perfetto di come il design possa migliorare la qualità della vita.

Un viaggio nella storia: da Babilonia a Baghdad

Il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane ospita una mostra che esplora le tracce di Hammurabi, un re babilonese noto per il suo codice di leggi. Questa esposizione, curata da Nicola Laneri e Germana Barone, offre uno sguardo approfondito sulla storia antica e sul suo impatto sulla cultura contemporanea. Attraverso reperti storici e opere d’arte, i visitatori possono immergersi in un viaggio che attraversa secoli e civiltà, scoprendo come le leggi e le tradizioni di un tempo continuino a influenzare il nostro presente.