Un evento straordinario per celebrare 90 anni di passione per l'artigianato

Un anniversario da celebrare

Milano si prepara a festeggiare un’importante ricorrenza: i 90 anni della Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli, un’istituzione nel panorama del teatro di figura. Questo evento non è solo un tributo alla storia della compagnia, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza dell’alto artigianato italiano. Franco e Adele Cologni, noti sostenitori dell’artigianato, hanno voluto offrire alla città un’esperienza unica, presentando “Lo Spettacolo della Bellezza” al Teatro di Triennale Milano.

La magia delle marionette

La Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli è conosciuta in tutto il mondo per la sua abilità nel dare vita a storie attraverso le marionette. “Lo Spettacolo della Bellezza” racconta la storia della Gran Saliera di Benvenuto Cellini, un capolavoro di oreficeria che rappresenta l’eccellenza dell’arte italiana. Grazie a un copione ricco di dettagli e a una scenografia affascinante, il pubblico sarà trasportato in un viaggio nel tempo, esplorando la vita e le opere di Cellini attraverso l’arte delle marionette.

Un patrimonio da preservare

La Compagnia non è solo un simbolo di eccellenza artistica, ma anche un custode di tradizioni che rischiano di andare perdute. Ogni marionetta è un’opera d’arte che richiede cura e attenzione. Gli artisti della compagnia dedicano tempo alla manutenzione e al restauro delle marionette, garantendo che ogni spettacolo sia un’esperienza autentica e di alta qualità. Questo impegno per la conservazione è fondamentale per mantenere viva la tradizione del teatro di figura, un’arte che continua a incantare generazioni di spettatori.

Un futuro luminoso per il teatro di figura

Con l’avvio di nuove programmazioni artistiche e la creazione di spazi dedicati alla cultura, come il futuro Museo del Teatro di Figura, Milano si conferma come un centro vitale per le arti performative. La Triennale di Milano, in collaborazione con la Compagnia, si propone di attrarre un pubblico sempre più vasto, dai giovani alle famiglie, offrendo spettacoli che stimolino la curiosità e l’interesse per l’arte e la cultura. La missione è chiara: rendere il teatro di figura accessibile e coinvolgente per tutti.