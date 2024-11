Scopri come l'arte di Fidia Falaschetti trasforma i giocattoli in opere d'arte.

Un’esperienza unica a Milano

Dal 22 novembre, Milano ospita Playdult, una mostra che celebra l’incontro tra arte e gioco. Presso 10 Corso Como, l’artista Fidia Falaschetti presenta una serie di opere che reinterpretano alcuni dei più iconici giocattoli del marchio Mattel, come Barbie™, Hot Wheels™ e Masters of The Universe™. Questo progetto non è solo un’esibizione, ma un viaggio emozionante che invita il pubblico a riflettere sul significato del gioco nell’età adulta.

Fidia Falaschetti: un artista poliedrico

Fidia Falaschetti, con un background da grafico e art director, ha dedicato la sua carriera all’arte a partire dal 2007. La sua visione estetica unica si fonde con l’universo ludico di Mattel, creando opere che parlano a diverse generazioni. La mostra presenta quattro interpretazioni artistiche che trasformano i giocattoli in veicoli di messaggi profondi. Ad esempio, l’installazione Very Hot Wheels affronta il tema della crisi climatica attraverso la rappresentazione di macchine giocattolo che si sciolgono, mentre i robot di Rock’em Sock’em si trasformano in figure che si abbracciano, simboleggiando la pace e l’unità.

Barbie e la sua eredità culturale

Un’altra opera di grande impatto è BRB (Be Right Back), dove Falaschetti esplora l’iconica figura di Barbie. Qui, la bambola lascia una sedia vuota e le sue famose scarpe rosa, suggerendo una riflessione sulla presenza e l’assenza. La resa visiva della scarpa, con colori vivaci e lucentezza, cattura l’attenzione e invita a considerare le aspettative che circondano questo simbolo culturale. La mostra non è solo per i collezionisti, ma per tutti coloro che hanno vissuto l’infanzia con questi giocattoli e ora cercano un modo per riconnettersi con quella parte di sé.

Un invito a rimanere bambini nel cuore

Fidia Falaschetti stesso ha dichiarato che Playdult rappresenta il culmine della sua passione per i giocattoli. La mostra è un’opportunità per riflettere su come il gioco possa trasformarsi in arte e come, anche da adulti, possiamo mantenere viva la nostra curiosità e creatività. Con Playdult, l’artista invita tutti a esplorare il confine tra gioco e arte, dimostrando che è possibile rimanere bambini nel cuore, anche mentre si affrontano le complessità della vita adulta.