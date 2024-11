Un evento imperdibile per gli amanti della musica napoletana e della cultura locale.

Un evento che celebra la tradizione musicale

Il 30 novembre, l’Auditorium Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia si trasformerà in un palcoscenico per la musica napoletana con il concerto “Armonie Napoletane”. Questo evento, organizzato da Progetto Sonora, rappresenta un’importante iniziativa per valorizzare la cultura musicale di Napoli, portando sul palco i talentuosi cantanti-attori Adria Mortari e Gianni Lamagna, accompagnati dal Sonora Chamber Ensemble diretto dal M° Eugenio Ottieri.

Un viaggio attraverso la musica partenopea

Il concerto non è solo un’esibizione, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia della canzone napoletana. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare brani storici, successi popolari e pezzi iconici della canzone d’autore, che hanno reso famosa Napoli in tutto il mondo. La scelta dei brani spazia dai capolavori di Salvatore Di Giacomo alle opere teatrali di Raffaele Viviani, fino ai successi di E.A. Mario e Libero Bovio, creando un’atmosfera ricca di emozioni e nostalgia.

Un’iniziativa per la comunità

Questo evento conclude un percorso di laboratori e prove musicali realizzati nell’ambito del progetto “Affabulazione”, promosso dal Comune di Napoli. L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale, favorendo il dialogo tra generazioni attraverso la musica e il teatro. La partecipazione al concerto è gratuita, un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura partenopea. Inoltre, l’apertura musicale sarà curata dai giovani studenti del Liceo musicale “Melissa Bassi”, che hanno partecipato a un laboratorio interattivo sulla canzone napoletana, dimostrando come la tradizione possa essere un ponte tra passato e futuro.