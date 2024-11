La Regione Lombardia celebra l'importanza dei musei con nuovi riconoscimenti e investimenti.

Un evento significativo per la cultura lombarda

Il , Palazzo Pirelli ha ospitato l’evento ‘RiconosciLO!’, un’importante cerimonia di investitura che ha visto la consegna delle targhe ai nuovi musei riconosciuti dalla Regione Lombardia. Questo evento non solo celebra l’inserimento di sette nuovi musei nel circuito regionale, ma segna anche un traguardo significativo: vent’anni dall’introduzione del riconoscimento museale. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha sottolineato l’importanza di questi istituti come presidi di memoria e laboratori di creatività.

I nuovi musei riconosciuti

Con l’aggiunta di questi sette nuovi musei, il numero totale di istituti riconosciuti in Lombardia sale a 208. Tra i nuovi ingressi, troviamo la Fondazione Marcello Morandini di Varese, il Museo Internazionale Design Ceramico di Laveno Mombello, e il Museo Civico Parisi Valle di Maccagno. Questi musei non solo arricchiscono l’offerta culturale della regione, ma rappresentano anche un’opportunità per il turismo e la valorizzazione del patrimonio locale.

Investimenti per il futuro dei musei

La Regione Lombardia ha dimostrato un impegno concreto verso la cultura, finanziando nel 2024 ben 65 progetti dedicati ai musei, per un totale di quasi 945.000 euro. Questi fondi sono destinati a migliorare l’innovazione, l’accessibilità e la sostenibilità dei musei, assicurando che possano continuare a servire come luoghi di incontro e apprendimento per i cittadini. L’assessore Caruso ha evidenziato come ogni museo riconosciuto sia un luogo dove il passato incontra il futuro, contribuendo a costruire una rete culturale sempre più connessa e viva.