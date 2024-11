Nonostante le sfide, Monza e Brianza mostrano segnali di crescita nel settore manifatturiero.

Un territorio in crescita

Monza e Brianza si confermano come un esempio di resilienza economica, con dati che superano la media lombarda. Nel terzo trimestre del 2024, la produzione industriale ha registrato una lieve flessione del -0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma questo dato è comunque migliore rispetto al calo regionale del -1%. Questo dimostra come il territorio brianzolo riesca a mantenere una certa stabilità anche in un contesto economico complesso.

Fatturato e portafoglio ordini in crescita

Il fatturato della manifattura brianzola ha mostrato un incremento del +3,7% rispetto al terzo trimestre del 2023, superando nettamente il +0,4% registrato in Lombardia. Anche il portafoglio ordini ha evidenziato una performance positiva, con una crescita del +2,3%, superiore al dato regionale di +0,7%. Questi risultati sono un chiaro segnale della vitalità del settore manifatturiero locale, che continua a rispondere in modo efficace alle sfide del mercato.

Domanda estera e stabilità interna

La domanda estera si conferma un motore fondamentale per le imprese brianzole, con un aumento delle commesse dai mercati esteri del +3,2%. Al contrario, il mercato interno ha mostrato una leggera contrazione, con un -0,1%. Questo scenario evidenzia come le aziende locali stiano riuscendo a sfruttare le opportunità offerte dai mercati internazionali, mantenendo al contempo una certa stabilità nel mercato domestico.

Confronto con Milano e Lombardia

Rispetto a Milano, che ha registrato una crescita del fatturato del +3,9% e un aumento degli ordini esteri del +4,4%, Monza e Brianza si difendono bene, con un fatturato in aumento e un export che consolida la sua posizione strategica. Questi dati, elaborati dal Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dimostrano il dinamismo del manifatturiero brianzolo, capace di affrontare le sfide economiche con flessibilità e competitività.