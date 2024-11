Un viaggio attraverso dieci anni di arte e cultura dedicati a Gaetano Donizetti

Un festival che celebra la musica di Donizetti

Il Donizetti Opera, festival dedicato al celebre compositore bergamasco, si appresta a festeggiare il suo decimo anniversario nel 2024. Questo evento rappresenta un traguardo significativo non solo per gli organizzatori, ma anche per la città di Bergamo, che ha visto crescere e fiorire la sua cultura musicale grazie a questa manifestazione. Il culmine dei festeggiamenti è previsto per il 29 novembre, giorno in cui si celebra il Dies natalis di Gaetano Donizetti.

Iniziative e eventi per il decimo compleanno

Il programma di eventi, denominato D come Dieci, è stato concepito per ripercorrere le tappe fondamentali del festival, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire e riscoprire le produzioni più amate. Le iniziative, che si sono svolte a partire da settembre, sono state realizzate grazie al supporto di Stucchi S.p.A. e sono tutte gratuite, ad eccezione di alcune attività specifiche. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito ufficiale del festival o presso la biglietteria del teatro.

Attività e mostre in programma

Il 29 novembre si inizierà con Donizetti Welcome, una serie di visite guidate al Teatro Donizetti, recentemente restaurato. Durante la giornata, sarà possibile visitare anche una mostra fotografica intitolata Dieci parole per Dieci anni, che raccoglie immagini significative del festival e racconta la sua evoluzione attraverso dieci parole chiave. Queste parole, come teatro, sconfinamenti e riscoperte, rappresentano i temi centrali che hanno caratterizzato il festival negli ultimi dieci anni.

Un flash mob per unire le generazioni

Un momento particolarmente emozionante della giornata sarà il flash mob corale che coinvolgerà le scuole di tutta Italia, unendo Donizetti a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte di quest’ultimo. Gli studenti eseguiranno brani tratti dalle opere di entrambi i compositori, creando un ponte tra le generazioni e celebrando la grandezza della musica italiana.

Un’eredità culturale da preservare

Il festival ha avuto un impatto significativo sulla comunità bergamasca, contribuendo a una maggiore consapevolezza dell’eredità culturale lasciata da Donizetti. L’assessore alla cultura, Sergio Gandi, ha sottolineato come il Teatro Donizetti sia diventato un simbolo di rinascita e innovazione per la città. La programmazione futura, che include collaborazioni internazionali, promette di continuare a portare avanti la missione di valorizzare la musica di Donizetti e di coinvolgere il pubblico in esperienze artistiche uniche.