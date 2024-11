Un viaggio attraverso la vita e le opere di una delle artiste più innovative del XX secolo.

Un’eredità artistica unica

Fausta Squatriti, scomparsa nell’aprile 2024, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico contemporaneo. Nata a Milano nel 1941, la sua carriera si è sviluppata in un contesto ricco di stimoli culturali, grazie anche all’influenza della madre, poetessa e illustratrice. La sua formazione all’Accademia di Brera ha segnato l’inizio di un percorso artistico che l’ha vista esplorare diverse forme espressive, dall’Informale alla geometria, fino a giungere a opere tridimensionali che sfidano le convenzioni.

La mostra omaggio alla Galleria Tommaso Calabro

In occasione della sua scomparsa, la Galleria Tommaso Calabro ha dedicato a Squatriti una mostra che raccoglie venti opere significative, documentando l’evoluzione della sua ricerca artistica. Questa rassegna si concentra in particolare sul periodo geometrico dell’artista, evidenziando come le sue opere non siano semplici rappresentazioni, ma veri e propri rebus narrativi. Le sculture e i dipinti esposti offrono uno spaccato della sua capacità di fondere linguaggi diversi, dalla fotografia alla geometria astratta, creando un dialogo tra le varie dimensioni artistiche.

Un viaggio tra geometria e emozione

La produzione di Fausta Squatriti è caratterizzata da una continua ricerca di significato, dove la geometria diventa un mezzo per esplorare emozioni e concetti complessi. Le sue opere, spesso composte da elementi tridimensionali e piani, invitano lo spettatore a riflettere sulla relazione tra forma e contenuto. In particolare, le sue composizioni tripartite, che uniscono scultura, fotografia e disegno geometrico, rappresentano il culmine della sua ricerca, offrendo un’esperienza visiva e concettuale unica. Ogni opera è un invito a esplorare il mondo interiore dell’artista, un viaggio che si snoda tra il sacro e il profano, tra il materiale e l’immateriale.

Un’artista poliedrica

Oltre alla sua attività di pittrice e scultrice, Fausta Squatriti è stata anche una poetessa e un’editrice, collaborando con diversi artisti per la creazione di libri d’artista. La sua versatilità e la sua capacità di intrecciare relazioni significative con figure di spicco del panorama artistico, come Man Ray e Pavel Mansouroff, hanno arricchito la sua produzione e il suo percorso professionale. La mostra alla Galleria Tommaso Calabro non è solo un tributo alla sua arte, ma anche un’opportunità per riscoprire la sua figura e il suo contributo alla cultura contemporanea.