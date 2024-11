Una mostra che esplora sette secoli di arte e cultura nella capitale lombarda

Un viaggio attraverso la storia di Milano

Milano, una città che ha saputo accogliere e valorizzare talenti provenienti da ogni angolo del mondo, è al centro di una mostra straordinaria che celebra la sua ricca storia artistica. “Il genio di Milano” è un’esposizione che si snoda attraverso sette secoli, mettendo in luce il contributo di artisti come Leonardo Da Vinci, Tiepolo e Lucio Fontana. La mostra, che si svolgerà alle Gallerie d’Italia dal 23 novembre al 16 marzo, non è solo un evento espositivo, ma un vero e proprio omaggio alla creatività e all’inclusione che caratterizzano la capitale lombarda.

Il Duomo: simbolo di accoglienza e innovazione

Il fil rouge di questa esposizione è il Duomo di Milano, definito la “cattedrale degli stranieri”. Fin dalla posa della prima pietra nel 1386, il Duomo ha visto l’arrivo di maestranze da Francia e Germania, che hanno condiviso il loro sapere con i milanesi. Questo scambio culturale ha dato vita a un’opera che è diventata simbolo di accoglienza e innovazione. Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come Milano abbia sempre saputo valorizzare il “foresto”, creando un ambiente fertile per la crescita artistica e culturale.

Artisti e opere in mostra

La mostra è suddivisa in dieci sezioni cronologiche, ognuna delle quali racconta un capitolo della storia artistica di Milano. Tra le opere esposte, spiccano i disegni di Leonardo Da Vinci, inclusa una lettera di presentazione a Ludovico il Moro, che oggi sarebbe considerata un curriculum. Inoltre, sono presenti opere di Jan Brueghel, che testimoniano il legame tra il cardinale Federico Borromeo e la pittura fiamminga. Non mancano i contributi di artisti come Tiepolo e Francesco Hayez, che hanno lasciato un segno indelebile nella città.

Un percorso culturale in tutta Milano

Oltre alla mostra principale, il Comune di Milano ha promosso un percorso speciale nei suoi musei, con 20 tappe che collegano luoghi iconici come il Castello Sforzesco e Palazzo Reale. Questo progetto, definito dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi come “uno speciale racconto di Milano”, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare la città attraverso l’arte e la cultura. Grazie alla collaborazione tra il Comune e le Gallerie d’Italia, l’ingresso alla mostra è gratuito per chi possiede la Milano Museo Card, rendendo l’arte accessibile a tutti.