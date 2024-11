Un viaggio tra artisti e opere che hanno segnato la storia culturale di Milano.

Milano, un centro artistico di rilevanza internazionale

Milano non è solo la capitale della moda e del design, ma anche un importante crocevia delle arti. La città ha attratto nel corso dei secoli artisti, architetti e scultori da ogni angolo d’Italia e d’Europa, creando un ambiente fertile per l’innovazione e la sperimentazione. In occasione della mostra “Il genio di Milano”, che si svolgerà dal 23 novembre presso le Gallerie d’Italia, il Comune di Milano ha lanciato un’iniziativa che mette in luce opere di artisti che, pur non essendo milanesi, hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia culturale della città.

Un percorso attraverso la storia dell’arte

Il percorso museale, articolato in 20 tappe, offre l’opportunità di esplorare collezioni civiche che custodiscono opere di grandi maestri come Leonardo da Vinci, Francesco Hayez e Umberto Boccioni. Questi artisti, insieme a molti altri, hanno contribuito a fare di Milano un centro di eccellenza artistica. La mostra non solo celebra il passato, ma invita anche a riflettere sul presente e sul futuro dell’arte nella metropoli lombarda. Ogni museo partecipante, da Palazzo Reale al Castello Sforzesco, offre un’esperienza unica, arricchita da totem informativi e QR code che permettono di approfondire la conoscenza delle opere esposte.

Un’iniziativa per tutti

La collaborazione tra il Comune di Milano e Gallerie d’Italia rende questo percorso accessibile a tutti. I visitatori possono usufruire di ingressi a prezzo ridotto mostrando il biglietto di uno dei musei civici, mentre l’ingresso alla mostra è gratuito per chi possiede la Milano Museo Card. Questo approccio inclusivo dimostra l’impegno della città nel promuovere la cultura e l’arte, rendendo le collezioni civiche un patrimonio condiviso. Come sottolineato dall’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, Milano è una città che accoglie talenti da tutto il mondo, superando ogni barriera nel nome della creatività e della solidarietà.