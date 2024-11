Dal 22 al 24 novembre, Roma si trasforma in un hub artistico senza precedenti.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte

Dal 22 al , Roma ospiterà la quarta edizione di Roma Arte in Nuvola, un evento che promette di essere un punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea. Con un’anteprima stampa il 21 novembre, la manifestazione si svolgerà all’interno della suggestiva Nuvola, un’architettura iconica che offre uno spazio espositivo di 14.000 metri quadri. Questo evento, ideato e diretto da Alessandro Nicosia, è un’opportunità unica per scoprire le opere di 140 gallerie nazionali e internazionali, con un focus particolare sugli artisti del Centro e Sud Italia.

Un dialogo tra tradizione e innovazione

Roma Arte in Nuvola non è solo una fiera d’arte, ma un vero e proprio hub creativo dove artisti, gallerie e appassionati si incontrano per vivere un’esperienza immersiva. La manifestazione si distingue per la sua capacità di unire le diverse anime dell’arte, dalla scultura alla fotografia, dalla videoarte alla street art. Quest’anno, particolare attenzione sarà dedicata agli artisti provenienti da città come Napoli, Pescara e Sorrento, che vedono in questo evento un’importante vetrina per le loro opere.

Mostre e eventi collaterali da non perdere

Tra le mostre in programma, spiccano quelle di artisti del calibro di Pietro Consagra e Piero Guccione, insieme a una selezione di opere dal Paese ospite, il Portogallo. La Regione Puglia presenterà un incontro inedito tra Giuseppe De Nittis e Pino Pascali, due figure emblematiche dell’arte italiana. Inoltre, la presenza della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura arricchirà ulteriormente l’evento, con focus su produzioni fotografiche e video di artisti contemporanei.

Un’esperienza per tutti

Roma Arte in Nuvola 2024 si propone di attrarre non solo esperti del settore, ma anche un pubblico più giovane e curioso. Con eventi speciali, performance e talk, la fiera offrirà un viaggio emozionante tra le nuove avanguardie artistiche. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di creatività e innovazione, dove l’arte diventa un linguaggio universale capace di unire culture e generazioni.