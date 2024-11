Scopri le esposizioni più affascinanti che aprono questo weekend in diverse città italiane.

Un weekend all’insegna dell’arte

Questo weekend, l’Italia si trasforma in un palcoscenico d’arte, con mostre che celebrano la bellezza e la creatività in diverse città. Da Napoli a Roma, passando per Milano e Firenze, le esposizioni offrono un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella storia dell’arte. Scopriamo insieme le mostre più affascinanti che aprono al pubblico.

Impressionisti e la Parigi fin de siècle a Napoli

Inaugurata il 23 novembre presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, la mostra “Impressionisti e la Parigi fin de siècle” presenta 69 opere di 40 artisti, tra cui i grandi nomi come Monet, Degas e Renoir. Suddivisa in tre sezioni, l’esposizione esplora le origini e l’evoluzione dell’Impressionismo, offrendo anche un’esperienza multimediale con visori 3D per un’immersione totale nel mondo degli Impressionisti. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia.

Francesco Clemente a Roma

Un altro evento da non perdere è la mostra “Francesco Clemente. Anima nomade”, che apre il 23 novembre a Palazzo Esposizioni. Questa esposizione, che durerà fino a marzo 2025, riunisce opere iconiche dell’artista, tra cui le Tende del 2013 e le Bandiere del 2014. L’installazione unica offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’opera di Clemente, un artista che ha saputo catturare l’essenza della nomadicità e dell’identità culturale attraverso la sua arte.

Caravaggio e la ritrattistica a Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano “Caravaggio. Il Ritratto Svelato”, un’esposizione che svela un dipinto inedito del maestro, mai mostrato al pubblico prima d’ora. Questo evento, che apre il 23 novembre, offre un’opportunità unica di esplorare la ritrattistica di Caravaggio attraverso un’opera fondamentale per comprendere il suo stile e la sua visione artistica. Un viaggio nel Seicento che promette di affascinare gli appassionati di arte e storia.

Ugo Valeri: Dandy e ribelle

In Veneto, la mostra “Ugo Valeri. Dandy e ribelle” sarà aperta al pubblico dal . Questa esposizione presenta circa ottanta opere dell’artista, raccontando la sua vita e il suo percorso artistico tra Piove di Sacco, Venezia e Bologna. Valeri, noto per il suo stile di vita bohemien, cattura la frenesia della vita quotidiana attraverso disegni e dipinti che riflettono il suo spirito ribelle e la sua visione unica del mondo.

Brassaï: L’occhio di Parigi

Al Museo Civico di Bassano del Grappa, la mostra “Brassaï. L’occhio di Parigi” offre un omaggio al celebre fotografo, con quasi 200 stampe originali che immortalano la capitale francese nei suoi mille volti. Curata da Philippe Ribeyrolles, questa esposizione permette ai visitatori di immergersi nella Parigi di Brassaï, esplorando la sua visione poetica e la sua capacità di catturare l’essenza della vita urbana.