Scopri le esposizioni più affascinanti che aprono in tutta Italia questo fine settimana.

Un viaggio tra le mostre d’arte in Italia

Questo weekend, l’Italia si trasforma in un palcoscenico d’arte, con mostre che abbracciano la Penisola da nord a sud. Dalla storica Milano alla vibrante Napoli, passando per Roma e Firenze, le esposizioni promettono di incantare gli appassionati d’arte e i curiosi. Scopriamo insieme le mostre più attese.

Impressionisti e la Parigi fin de siècle a Napoli

Inaugurata il 23 novembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, la mostra Impressionisti e la Parigi fin de siècle offre un’affascinante panoramica sull’arte impressionista. Curata da Vittorio Sgarbi, l’esposizione presenta 69 opere di 40 artisti, tra cui i grandi nomi come Monet, Degas e Renoir. Suddivisa in tre sezioni, la mostra esplora le origini e l’evoluzione dell’Impressionismo, immersi nella vivace atmosfera di una Parigi in fermento.

Francesco Clemente e il suo mondo nomade a Roma

Un’altra mostra da non perdere è Francesco Clemente. Anima nomade, che apre al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Questa esposizione, che durerà fino a marzo 2025, riunisce opere iconiche dell’artista, tra cui le celebri Tende e le Bandiere. L’installazione si sviluppa in un percorso immersivo, dove il visitatore può esplorare la creatività di Clemente attraverso wall drawing e opere in situ.

Caravaggio svelato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica

Rimanendo nella capitale, le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano Caravaggio. Il Ritratto Svelato, un evento che mette in luce un’opera inedita del maestro. Questo dipinto, mai esposto prima, offre una nuova chiave di lettura sulla ritrattistica caravaggesca, arricchendo la comprensione del suo genio artistico.

Brassaï: l’occhio di Parigi a Bassano del Grappa

In Veneto, il Museo Civico di Bassano del Grappa ospita la mostra Brassaï. L’occhio di Parigi, un tributo al celebre fotografo. Con quasi 200 stampe originali, l’esposizione offre uno sguardo intimo sulla vita parigina, catturando l’essenza di una città che ha ispirato innumerevoli artisti.

Un Natale d’arte con El Greco al MAN

Per il Natale 2024, il museo MAN presenta un progetto inedito dedicato a El Greco, con opere che dialogano tra loro. Questa mostra non solo celebra il genio del maestro spagnolo, ma offre anche un’opportunità unica di scoprire la sua evoluzione artistica attraverso capolavori come L’Adorazione dei Magi.

Il genio di Milano: un viaggio tra arte e innovazione

Infine, il museo delle Gallerie d’Italia a Milano ospita la mostra Il genio di Milano, che esplora l’innovazione artistica della città. Con oltre 140 opere, l’esposizione racconta la storia di Milano come crocevia delle arti, dalle origini fino al Novecento.