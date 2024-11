Scopri i capolavori in mostra e le stime delle opere più celebri del Novecento

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte

Dal 22 al 26 novembre, le gallerie di Palazzo Serbelloni a Milano ospitano una mostra esclusiva che anticipa l’asta serale di Arte Moderna e Contemporanea di Sotheby’s Italia, in programma per il 27 novembre. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati e i collezionisti di ammirare da vicino opere di alcuni dei più grandi maestri italiani del Novecento.

I protagonisti dell’asta

Tra i nomi più illustri che saranno presenti in catalogo, troviamo artisti come Alighiero Boetti, Alberto Burri, Lucio Fontana, Piero Manzoni e Giorgio Morandi. Questi artisti, insieme a Mario Schifano e Salvo, saranno messi in dialogo con le opere di colleghi internazionali come Josef Albers e Victor Brauner. La mostra offre una panoramica delle opere più emblematiche realizzate tra gli Anni Cinquanta e Settanta, un periodo cruciale per l’arte moderna.

Opere da non perdere

Tra i lotti più attesi, spicca Natura Morta di Giorgio Morandi, un olio su tela del 1956 con una stima di vendita compresa tra €1,3 e €1,8 milioni. Questa opera, che rappresenta vasi e bottiglie, è un esempio perfetto della capacità di Morandi di trasformare oggetti quotidiani in arte pura. Non meno interessanti sono le opere di Lucio Fontana, con Concetto Spaziale, Attese del 1967, stimata tra €600.000 e €800.000, e altre due opere dello stesso anno, che mostrano la sua innovativa esplorazione dello spazio e della materia.

Il mercato dell’arte contemporanea

Il mercato dell’arte moderna e contemporanea sta vivendo un periodo di grande fermento, con Sotheby’s che continua a essere un attore chiave. Le opere in catalogo per l’asta di Milano sono 58, con oltre tre quarti di esse mai offerte in asta prima d’ora. Questo dato sottolinea l’importanza dell’evento e l’interesse crescente per l’arte italiana. Inoltre, il successo dell’asta di Milano potrebbe influenzare le vendite future, specialmente in un contesto internazionale in continua evoluzione.

Un’occasione per collezionisti e appassionati

Per i collezionisti, l’asta di Sotheby’s rappresenta un’opportunità imperdibile per acquisire opere di grande valore e significato storico. Con stime che variano da centinaia di migliaia a milioni di euro, ogni lotto offre la possibilità di investire in arte di alta qualità. La mostra di Milano non è solo un’esposizione, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’arte moderna, un’occasione per scoprire e apprezzare il talento di artisti che hanno segnato un’epoca.