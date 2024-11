Due artiste di fama internazionale presentano opere che sfidano le convenzioni e invitano alla riflessione.

Un viaggio nell’arte contemporanea

Milano si conferma come un centro nevralgico per l’arte contemporanea con l’inaugurazione di due mostre personali dedicate a due artiste di spicco: Yael Bartana e Simone Forti. Entrambe hanno partecipato alla recente Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, portando ora le loro opere nel capoluogo lombardo. Utopia Now! e Framing Movement sono i titoli delle esposizioni, che offrono un’opportunità unica di esplorare temi complessi e attuali attraverso linguaggi artistici diversi.

Yael Bartana e il concetto di utopia

La mostra di Yael Bartana, Utopia Now!, si apre con l’installazione audiovisiva Mir Zaynen Do! (We Are Here!), un’opera che invita il pubblico a riflettere sulle identità e le esperienze condivise. Attraverso un dialogo tra il coro Coral Tradição e il collettivo afro-brasiliano Ilú Obá De Min, Bartana crea un ponte tra culture diverse, esplorando il tema della diaspora. La sua arte si distingue per la capacità di unire passato e presente, utilizzando la danza e il canto come strumenti di comunicazione e connessione.

Simone Forti e il movimento come espressione

La mostra di Simone Forti, Framing Movement, si concentra sul movimento, non solo come atto performativo, ma come riflessione profonda sulla condizione umana. Le sue opere, tra cui Animal Study – Oxen, Turkey, Ostrich, catturano l’essenza del gesto e la vitalità del corpo. Forti, che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Danza 2023, utilizza il suo background per esplorare le tensioni e le emozioni insite nel movimento, creando opere che parlano di libertà e sofferenza, come dimostrato nel video Three Grizzlies, che denuncia le condizioni degli animali negli zoo.

Un dialogo tra stili e tematiche

Entrambe le mostre, visitabili fino al 23 dicembre, offrono un’opportunità di riflessione su questioni sociali e culturali di grande attualità. Bartana e Forti, pur provenendo da contesti e stili diversi, condividono una straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, affrontando temi come il nazionalismo, l’esilio e i traumi sociali. La loro arte non è solo un’espressione estetica, ma un invito a interrogarsi su questioni fondamentali della nostra esistenza.