Un'esposizione unica celebra l'eredità di un designer visionario a trent'anni dalla sua scomparsa.

Un omaggio a un pioniere della moda

Milano si prepara a ospitare un’importante esposizione dedicata a Franco Moschino, il designer che ha rivoluzionato il mondo della moda con il suo approccio anticonformista e creativo. A trent’anni dalla sua scomparsa, l’Art Directors Club Italiano ha deciso di rendere omaggio a questo genio visionario con una mostra che aprirà i battenti il 22 novembre presso la MyOwnGallery di Superstudio. L’esposizione, che sarà visitabile gratuitamente fino al 19 dicembre, offre uno sguardo inedito sulla vita e l’opera di Moschino, attraverso una selezione di fotografie di Stefano Pandini e materiali multimediali.

Un’esperienza immersiva tra arte e moda

La mostra non si limita a presentare fotografie, ma include anche un film e video interviste con figure di spicco della cultura contemporanea, come Manuel Agnelli. Questi contributi arricchiscono l’esperienza del visitatore, permettendo di esplorare non solo il lavoro di Moschino, ma anche il suo impatto sulla società e sulla cultura popolare. Giuseppe Mastromatteo, curatore dell’esposizione e vicepresidente dell’Adci, sottolinea l’importanza di riportare alla luce il contributo di Moschino, che ha saputo unire diverse discipline, dall’arte alla pubblicità, creando campagne iconiche che hanno sfidato le convenzioni.

Un’eredità di creatività e provocazione

Franco Moschino è stato un vero e proprio innovatore, un pacifista convinto e un precursore di temi come l’ecologia, abbracciando cause importanti ben prima che diventassero tendenze globali. La sua capacità di utilizzare l’ironia come strumento di comunicazione ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda e oltre. Come afferma Mastromatteo, “non aveva paura di scuotere gli animi, perché sapeva che l’ansia di piacere a tutti è nemica della creatività”. La mostra si propone non solo di celebrare il suo lavoro, ma anche di raccogliere fondi per l’hospice di Abbiategrasso, sostenuto dalla fondazione Moschino, un gesto che riflette il suo impegno sociale e umano.