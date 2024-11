La campagna commerciale 2023 promette un aumento della produzione e nuove iniziative promozionali.

Un prodotto di punta per la OP Solco Maggiore

Nel 2023, il cavolfiore della Piana del Sele ha rappresentato oltre il 20% della produzione totale della OP Solco Maggiore, un dato che evidenzia l’importanza di questo ortaggio nel panorama agricolo italiano. Antonio Vocca, responsabile generale dell’organizzazione, ha dichiarato che la programmazione commerciale per la campagna appena iniziata prevede un incremento della produzione di oltre il 9% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è frutto di un lavoro costante e di una crescente attenzione verso la qualità e la sostenibilità.

Il riconoscimento IGP e le sue opportunità

Il riconoscimento del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) ha avuto un impatto significativo sulla commercializzazione del cavolfiore. Questo prestigioso riconoscimento ha attirato l’interesse non solo dei tradizionali interlocutori commerciali, ma anche di un pubblico più ampio, sempre più attento alla qualità e alla provenienza dei prodotti. La campagna commerciale si sta quindi orientando verso canali diversificati, dalla grande distribuzione organizzata (GDO) italiana ed estera a mercati gourmet, dove la qualità è un fattore determinante.

Iniziative promozionali e valorizzazione del prodotto

Per promuovere il cavolfiore della Piana del Sele IGP, la OP Solco Maggiore ha avviato una serie di campagne di sensibilizzazione. A dicembre, è prevista una promozione nei punti vendita di Milano, dove il prodotto sarà presentato in un nuovo packaging studiato per evidenziare le sue caratteristiche uniche. Inoltre, un evento speciale al ristorante Olmo di Cornaredo vedrà la partecipazione dello chef Davide Oldani e del prof. Cesare Gridelli, che discuteranno delle proprietà nutrizionali del cavolfiore e dell’importanza di una corretta alimentazione per la prevenzione delle malattie.

Un packaging innovativo per raccontare la storia del prodotto

Il packaging del cavolfiore della Piana del Sele IGP è stato progettato per distinguere il prodotto sugli scaffali e per raccontare la sua storia. Oltre alla tabella nutrizionale, il packaging include un QR Code che permette ai consumatori di scoprire il paesaggio che ospita questo ortaggio, le sue origini e le sue proprietà nutraceutiche. Questo approccio innovativo non solo valorizza il prodotto, ma educa anche i consumatori su come utilizzarlo al meglio in cucina.

Un futuro promettente per il cavolfiore IGP

La campagna commerciale del cavolfiore della Piana del Sele IGP, iniziata ad ottobre 2023, segna un nuovo capitolo nella valorizzazione dei prodotti agricoli. Con il riconoscimento IGP, si è raggiunta una maggiore consapevolezza del legame con il territorio e dell’importanza di una corretta alimentazione. Promuovere questo cavolfiore significa offrire ai consumatori l’opportunità di fare scelte più consapevoli e sostenibili, ampliando così le loro possibilità di acquisto.