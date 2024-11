Una rassegna di opere che ridefiniscono il concetto di spazio e scultura.

Dimensionare lo spazio: l’arte contemporanea in mostra

La galleria A arte Invernizzi si trasforma in un laboratorio di idee e forme, dove l’arte contemporanea si confronta con il concetto di multidimensionalità. La mostra, che presenta opere di artisti di spicco come Arcangelo Sassolino, David Tremlett, Grazia Varisco e Mauro Staccioli, invita il visitatore a riflettere su come la scultura e la pittura possano ridefinire il nostro rapporto con lo spazio.

Un viaggio tra le opere

All’ingresso, il visitatore è accolto da Ri/Costruttivo di Nicola Carrino, una scultura che gioca con la luce e il movimento, creando un dialogo tra l’opera e l’ambiente circostante. Le strutture di acciaio molato si intrecciano con i passi dei visitatori, rendendo l’esperienza immersiva e coinvolgente. Accanto, i Sospiri di Antonio Trotta sfidano la percezione del marmo, trasformando la solidità del materiale in un delicato polittico che sembra fluttuare.

La materia che si trasforma

Arcangelo Sassolino, con la sua opera Senza titolo, esplora la fluidità del cemento, creando forme che si gonfiano e si contraggono, quasi a voler comunicare un senso di vita e movimento. La presenza dei neon di François Morellet, invece, introduce un elemento di modernità e tecnologia, con linee che si intersecano e si dissolvono, sfidando la staticità della parete.

Illuminazione e ombre

La mostra non si limita a presentare opere statiche; l’installazione di Gianni Colombo, Luce/Ombra + X, invita a riflettere sul potere della luce e delle ombre, creando un’atmosfera quasi mistica. Qui, il visitatore è chiamato a interagire con l’opera, a esplorare i riflessi e le ombre che essa genera, rendendo l’esperienza ancora più personale e unica.

La varietà delle opere esposte offre uno spaccato della creatività contemporanea, dove ogni artista propone una propria visione del mondo e dello spazio. La multidimensionalità diventa così un tema centrale, un filo conduttore che unisce le diverse espressioni artistiche in un dialogo continuo e stimolante.

In questo contesto, la galleria A arte Invernizzi si afferma come un punto di riferimento per l’arte contemporanea, un luogo dove le idee si intrecciano e si trasformano, invitando il pubblico a esplorare nuove dimensioni e possibilità.