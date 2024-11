Un fine settimana ricco di musica, arte e cultura per tutti a Napoli.

Un weekend ricco di eventi a Napoli

Napoli si prepara a un weekend straordinario dal 15 al 17 novembre, con una serie di eventi che promettono di coinvolgere e affascinare cittadini e turisti. La città partenopea, famosa per la sua vivace scena culturale, offre un programma variegato che spazia dalla musica all’arte, passando per spettacoli teatrali e mostre fotografiche. Se siete pronti a immergervi in un’atmosfera unica, ecco cosa non perdere.

Musica e performance dal vivo

Il weekend inizia con un evento speciale venerdì 15 novembre alle 19.30, presso Palazzo Degas, dove si terrà il finissage di Zweigstelle Capitain VI, accompagnato dalla performance del chitarrista napoletano Antonio Onorato. Questo concerto, che unisce diverse culture musicali, rappresenta un viaggio sonoro che parte da Napoli per esplorare il mondo. Non mancheranno altre esibizioni, come il concerto dell’Orchestra e Coro Parasinfonico AMI, dedicato al maestro Ezio Bosso, che si svolgerà sabato 16 novembre nella Chiesa della Sacra Famiglia.

Teatro e arte visiva

Il teatro avrà un ruolo centrale in questo weekend, con spettacoli che spaziano dalla commedia al dramma. Biagio Izzo porterà in scena “L’arte della truffa” al Teatro Sannazaro, mentre la Sala Assoli ospiterà “Anna Cappelli”, un monologo che affronta temi di solitudine e sogni infranti. Inoltre, la mostra fotografica “Corpi scomodi” offrirà uno sguardo profondo sulla condizione dell’obesità, un tema spesso trascurato. Questo evento, che si svolgerà presso Villa Angela, rappresenta un’importante iniziativa per sensibilizzare il pubblico su questioni sociali.

Attività per famiglie e bambini

Il weekend non è solo per gli adulti; anche i più piccoli troveranno attività interessanti. A Città della Scienza, i bambini potranno partecipare a laboratori dedicati ai funghi, scoprendo le loro caratteristiche e il loro utilizzo in cucina. Inoltre, il 17 novembre, il Teatro dei Piccoli presenterà “Piccoli principi e principesse”, un evento pensato per celebrare la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia. Queste iniziative dimostrano l’impegno della città nel promuovere la cultura anche tra le nuove generazioni.