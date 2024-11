Dal 23 novembre al 1 dicembre 2024, la rassegna celebra il disegno in tutte le sue forme.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte

La Milano Drawing Week torna a far parlare di sé, portando l’arte su carta al centro della scena culturale milanese. Questa rassegna, promossa dalla Collezione Ramo, si svolgerà dal 23 novembre al , con un’inaugurazione speciale il 22 novembre presso la Casa degli Artisti. L’evento si propone di valorizzare il disegno, un mezzo espressivo spesso trascurato, attraverso una serie di mostre gratuite che coinvolgeranno musei e gallerie della città.

Un dialogo tra passato e presente

La Milano Drawing Week non è solo un’esposizione di opere, ma un vero e proprio dialogo tra artisti contemporanei e maestri del XX secolo. Artisti di diverse generazioni e origini selezioneranno opere dalla collezione per metterle in relazione con le loro ricerche artistiche. Questo approccio mira a creare un ponte tra il patrimonio storico e le nuove istanze creative, permettendo al pubblico di esplorare un linguaggio visivo che parla a tutti.

Artisti e opere in mostra

Tra i partecipanti, spiccano nomi di artisti contemporanei come Alexandra Barth, Monia Ben Hamouda e Tom Friedman, che esporranno le loro opere accanto a quelle di leggende dell’arte come Alberto Burri e Michelangelo Pistoletto. Questa fusione di stili e tecniche offre un’opportunità unica per riflettere sull’evoluzione del disegno e sulla sua importanza nel panorama artistico attuale.

Novità e collaborazioni

La quarta edizione della rassegna porta con sé numerose novità, tra cui una mostra in collaborazione con l’archivio di Paulo Bruscky e una personale di Manuel Scano Larrazàbal, che presenterà opere innovative realizzate durante una residenza artistica. Grazie al supporto di marchi come Canson e Lyra, gli artisti avranno accesso a materiali di alta qualità per le loro creazioni, dimostrando come la tecnica e la creatività possano unirsi per dare vita a opere straordinarie.

Un invito alla contemplazione

Manuel Scano Larrazàbal, in particolare, invita il pubblico a osservare le sue opere come un’esperienza di contemplazione silenziosa, lontana da immagini predefinite. La sua ricerca artistica si basa su un equilibrio tra ordine e caos, dove ogni opera diventa un viaggio visivo unico. La Milano Drawing Week, quindi, non è solo un evento da visitare, ma un’esperienza da vivere, un’opportunità per immergersi nel mondo del disegno e scoprire la sua bellezza intrinseca.