Un omaggio unico al compositore italiano con opere di grandi fumettisti

Un incontro tra musica e fumetto

La mostra “Puccini 100 – Vissi di nona arte” si prepara a stupire i visitatori di WOW Spazio Fumetto a Milano, a partire dal 29 novembre. Questo evento straordinario celebra il centenario della morte di Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori italiani, attraverso l’arte del fumetto. Curata da Enrico Ercole, l’esposizione riunisce alcuni dei nomi più illustri del panorama fumettistico italiano, come Milo Manara, Silver e Silvia Ziche, per rendere omaggio a un maestro della lirica.

Le opere in mostra

Tra le opere esposte, le tavole di Milo Manara si distinguono per la loro sensualità e intimità, ispirate a due delle opere più celebri di Puccini: Madama Butterfly e Tosca. Manara riesce a catturare l’essenza delle protagoniste, portando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le loro storie. D’altra parte, Silver reinterpreta la coppia iconica di La Bohème, Mimì e Rodolfo, attraverso i personaggi di Lupo Alberto e Marta, creando un connubio tra il mondo del fumetto e quello della lirica.

Un tributo contemporaneo

La mostra non si limita a omaggiare le opere passate, ma si proietta anche nel presente. Mirka Andolfo, una delle autrici più apprezzate, celebra il mito di Manon Lescaut con il suo stile distintivo, mentre Simone Bianchi, noto per il suo lavoro con Marvel e DC, presenta una reinterpretazione moderna di Tosca, ispirata alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Questo approccio contemporaneo offre una nuova prospettiva su figure femminili forti e iconiche, rendendo omaggio alla loro complessità.

Collaborazioni e iniziative

La mostra è realizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e fa parte delle iniziative di “Prima Diffusa” organizzate dal Comune di Milano. Luigi Bona, direttore di WOW Spazio Fumetto, ha sottolineato l’importanza di rendere omaggio a Puccini, un compositore che ha avuto un impatto significativo sulla cultura milanese. L’esposizione include anche opere di artisti come Giuseppe Palumbo, Claudio Villa e Fabio Celoni, creando un “dream team” del fumetto italiano.

Un’esperienza da non perdere

“Puccini 100 – Vissi di nona arte” rappresenta un’opportunità unica per esplorare il legame tra due forme d’arte apparentemente distanti. La mostra invita i visitatori a riflettere sulle affinità tra la musica di Puccini e le narrazioni visive dei fumettisti, creando un dialogo che arricchisce entrambe le discipline. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza coinvolgente e di scoprire come il genio di Puccini continui a ispirare artisti di oggi.