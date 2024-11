Scopri l'universo creativo di un maestro giapponese tra fumetti e videogiochi.

Un’esperienza unica alla Fabbrica del Vapore

Dal 13 novembre al primo marzo, la Fabbrica del Vapore di Milano si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di fumetti e videogiochi. La mostra “Amano Corpus Animae” rappresenta la prima esposizione in Europa dedicata al celebre maestro giapponese Yoshitaka Amano, noto per il suo stile unico e visionario. Organizzata in collaborazione con il Lucca Comics & Games e il Comune di Milano, questa esposizione offre un’opportunità imperdibile per immergersi nel mondo creativo di Amano.

Un percorso tra opere iconiche e rarità

Con ben 137 opere esposte, la mostra offre una panoramica completa della carriera di Amano, che spazia dagli studi di animazione degli anni Settanta fino ai poster realizzati per l’edizione 2024 di Lucca Comics, in onore del centenario della morte di Giacomo Puccini. Tra le opere più rare, spicca il cabinato di Esh’s Aurunmilla, un pezzo fondamentale per gli appassionati dei videogiochi, che segna un’importante tappa nella carriera di Amano, retrodatando di tre anni il suo esordio nel settore.

Un’esperienza immersiva con la realtà virtuale

La mostra non si limita a esporre opere, ma offre anche un percorso interattivo grazie alla collaborazione con POLI.Design e il regista Omar Rachid. I visitatori possono accedere a contenuti esclusivi attraverso un’esperienza in realtà virtuale, che consente di esplorare i tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, luoghi in cui la magia delle sue opere prende vita. Questo approccio innovativo rende la visita non solo informativa, ma anche altamente coinvolgente.

Un artista poliedrico tra diverse forme d’arte

Amano è un artista che ha saputo spaziare tra diversi ambiti, dal videogioco al manga, dall’anime al teatro. La mostra include opere iconiche come i disegni per Final Fantasy, che saranno esposti per la prima volta in Europa, e una galleria di ritratti illustrati delle Candy Girls. Ogni sezione dell’esposizione è pensata per far dialogare le opere con materiali, luci e suoni, creando un’atmosfera unica e immersiva.

Un tributo alla cultura italiana

La mostra si conclude con la sezione Free Spirit, che rappresenta l’apice della maturità artistica di Amano. Qui, i visitatori possono ammirare opere esposte in musei di tutto il mondo e una installazione sensoriale che celebra il legame tra l’arte di Amano e la cultura italiana, in particolare attraverso i suoi omaggi a Puccini. Questo percorso non solo celebra l’arte, ma sottolinea anche l’importanza della cultura e della creatività nel mondo contemporaneo.