Scopri la più grande esposizione europea dedicata al maestro dell'illustrazione a Milano.

Un viaggio nell’universo di Yoshitaka Amano

Oggi, Milano si prepara ad accogliere una delle esposizioni più attese degli ultimi anni: “Amano Corpus Animae”, dedicata al maestro dell’illustrazione giapponese Yoshitaka Amano. Questa mostra, che sarà visitabile fino al 1° marzo 2025, si svolge negli spazi della Fabbrica del Vapore e presenta un percorso affascinante attraverso 137 opere originali che hanno segnato la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale. L’evento è organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano, in occasione del cinquantesimo anniversario della carriera del maestro.

Un’esperienza immersiva tra arte e cultura

La curatela dell’esposizione è affidata a Fabio Viola, noto per il suo lavoro nel settore dei videogiochi. La mostra rappresenta un’opportunità unica per esplorare il genio creativo di Amano, che ha saputo unire tradizione e innovazione, dando vita a personaggi e mondi che hanno affascinato generazioni di appassionati. Dai suoi inizi negli anni ’70 con Tatsunoko fino alle celebri illustrazioni per la saga di Final Fantasy, ogni opera esposta racconta una storia, un viaggio nell’immaginario collettivo che ha influenzato profondamente il panorama dell’animazione contemporanea.

Un omaggio a un maestro dell’illustrazione

La mostra non si limita a presentare opere iconiche, ma include anche creazioni recenti, come i tre poster dedicati al centenario di Giacomo Puccini, realizzati per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio, dove Milano si afferma come un crocevia internazionale di design, moda e arte. L’esposizione di Amano è un tributo a un artista che ha saputo creare mitologie contemporanee, rendendo il suo lavoro un punto di riferimento per molti. Non perdere l’occasione di immergerti in questo mondo affascinante e scoprire le opere che hanno fatto la storia dell’animazione.