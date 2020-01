109 giorni con l'aria fuorilegge a Milano, l'emergenza smog continua e Legambiente lancia la sfida "detox"

L’aria di Milano non è buona e l’emergenza smog sembra non dare tregua. Solo nelle prime settimane del 2020 per 19 giorni nel capoluogo meneghino è stato superato il limite di polveri sottili per metro cubo d’aria.

Smog a Milano

Legambiente ha pubblicato l’analisi dell’emergenza smog in tutta Italia, a Milano sono stati 109 giorni con l’aria fuorilegge. Il capoluogo lombardo si piazza al decimo posto assieme a Monza e Venezia. Nei primi 3 posti ci sono Torino, Lodi e Pavia con rispettivamente 147, 135 e 130 giorni da bollino nero. Il problema non è solo di Milano ma di tutta la pianura padana.

La sfida di Legambiente

Legambiente chiede ai milanesi di non utilizzare per 7 giorni la macchina. “Dopo 19 giorni di sforamento delle concentrazioni-soglia di pm10 per la salute umana (limite fissato per legge a 50 microgrammi al metro cubo) si è registrata una breve finestra in cui la qualità dell’aria è stata accettabile, ma da oggi i parametri sono tornati nuovamente a salire oltre i limiti consentiti.

Una situazione critica e cronica che, accanto alla necessità di politiche lungimiranti ed efficaci, richiede ai cittadini un cambiamento nei propri comportamenti quotidiani, ad esempio per quanto riguarda la dipendenza dall’auto negli spostamenti urbani” spiegano da Legambiente.

Per accettare la sfida non bisognerà far altro che scaricare SharingMi e partecipare alla prova “Lascio l’auto per 7 giorni. Detox Milano con Legambiente”, i partecipanti che la concluderanno positivamente riceveranno 200 punti da usare in premi messi a disposizione.