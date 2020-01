Esselunga ha lanciato un nuovissimo format per sperimentare le esigenze d'acquisto dei clienti: La Esse si trova in Corso Italia a Milano.

Esselunga è pronta a dare avvio ad un nuovissimo progetto pilota a Milano unico nel suo genere: per testare le nuove esigenze di consumo del pubblico il famoso marchio ha deciso di aprire un market in uno spazio ridotto e ipertecnologico dove i clienti possono consumare cibo fresco cucinato al momento. L’obiettivo è quello di creare un format del tutto innovativo che prenderà il nome di La Esse.

La Esse Milano

Il nuovo market è stato inaugurato a fine gennaio a Milano e rappresenta un test per misurare le nuove esigenze dei clienti della famsoa catena di supermercati così da pianificare al meglio le future attività. L’idea è dunque di un esperimento che si esaurirà come tale e dovrà esplorare le potenzialità di un negozio di prossimità che sia all’avanguardia.

La location scelta è quella di Palazzo Meroni, in Corso Italia: una zona è dedicata al bar, dotato anche di una cucina a vista dove sarà possibile consumare un pasto o bere un caffè accompagnati dai dolci della nuova linea Elisenda. Il negozio si articola su tre livelli per un totale di circa 70 posti a disposizione dei clienti.





Punto vendita all’avanguardia

L’innovazione tecnologica è dettata dal sistema di riconoscimento delle etichette Rfid per la velocizzazione del sistema di pagamento. È infatti sufficiente posizionare la spesa nel vano di una delle postazioni dedicate al pagamento della spesa: il sistema riconosce i prodotti e calcola l’importo complessivo. È possibile pagare in contanti, con bancomat e con carta Fidaty. Per uscira sarà dunque sufficiente passare lo scontrino sull’apposito scanner per l’uscita.