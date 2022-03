Il Teatro alla Scala perde il soprano Anna Netrebko: “Non vengo”

L'annuncio su Instagram del soprano russo Netrebko che da forfait alla Scala.

Anna Netrebko, protagonista delle ultime quattro “Prime” di Milano, non salirà sul palco della Scala.

Teatro alla Scala, Anna Netrebko: “Abbiamo bisogno di pace”

Attesa insieme al marito Yusif Eyvazov, il soprano ha deciso di dare forfait. L’annuncio, nella serata di lunedì 28 febbraio, sul suo profilo Instagram: “Sono in salute, ma non verrò“.

Successivamente, ha pubblicato una foto con il direttore Gergiev, accompagnata dal seguente messaggio: “Come ho già detto mi sono opposta a questa insensata guerra di aggressione e mi sto appellando alla Russia per mettere subito fine alla guerra, per salvarci tutti. Abbiamo bisogno di pace, subito”.

Teatro alla Scala, Anna Netrebko: “Denunciare la propria ‘casa’ non è giusto”

Il marito Yusif Eyvazov è un tenore azero, nato in Algeria, nonostante viva a Mosca con il soprano russo e il loro bambino, attualmente, è confermato nel cast di “Adriana Lecouvreur”, in calendario a partire dal prossimo 9 marzo.

Netrebko sottolinea: “Obbligare gli artisti, o qualsiasi figura pubblica, a dare voce alle proprie opinioni politiche per denunciare la propria ‘casa’ non è giusto. Questa dovrebbe essere una scelta libera“.

Anna Netrebko e Valery Gergiev non saliranno sul palco del Teatro alla Scala

Valery Gergiev, il direttore per una notte della Dama di Picche, non tornerà al Piermarini e nemmeno alla Filarmonica di Monaco, Parigi e Rotterdam. La Scala, nel frattempo, è alla ricerca di un nuovo direttore per la Dama di picche.

Per quanto riguarda il concerto della Filarmonica del 7 marzo, invece, è attesa l’ufficializzazione della sostituzione del direttore russo con Riccardo Chailly.

