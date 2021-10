Teatro alla Scala, esauriti i biglietti per la prima del 7 dicembre

L'assalto ai ticket per la prima della Scala è avvenuto nella giornata di mercoledì 27, quando sono state aperte le vendite.

La stagione lirica della Scala verrà inaugurata martedì 7 dicembre con il dramma lirico Macbeth, diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore.

Prima Scala, biglietti sold-out

Mercoledì 27 ottobre, alle ore 10.00, sono stati messi in vendita i ticket.

In pochissime ore è accaduto l’inverosimile: biglietti sold-out! I posti in galleria sono stati i primi ad essere svaligiati, seguiti dai biglietti da oltre 3mila euro.

Biglietti Prima Scala: il 2020

Il 2020 sarà ricordato nel mondo come ‘l’anno della pandemia’, l’anno dello stop, l’anno in cui anche la Scala ha dovuto rinunciare alla sua tradizionale Prima. In alternativa, era stato trasmesso su Rai1 ‘A riveder le stelle‘, il gala di star internazionali della lirica.

Lo spettacolo aveva riscosso un enorme successo: 2.608.000 spettatori – 14,7 % di share medio -, con un picco finale di 3.160.000.

Biglietti Prima Scala: basta poco per tornare alla normalità

Il tanto atteso appuntamento di Sant’Ambrogio tornerà finalmente in presenza: la voglia di tornare in sala trionfa su mascherine e distanziamento. La vendita dei biglietti per l’anteprima under 30 di sabato 4 dicembre avrà inizio giovedì 11 novembre, alle ore 10.00.

Il consiglio? Qualora foste interessati, affrettatevi.

Per ulteriori informazioni il Teatro alla Scala invita a contattare la biglietteria al numero 02 72003744.

